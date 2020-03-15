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15 березня 2020, 12:57 9

Україна припиняє залізничне сполучення з іншими країнами до кінця карантину

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15 березня 2020, 12:57 9
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"Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення з 17 березня до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні
"Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення з 17 березня до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні

Курсування поїздів може бути відновлено рішенням Кабміну, пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

Наразі згідно з графіком все ще здійснюються 33 міжнародних залізничних рейси.

"Після призупинення залізничного сполучення із Словаччиною (з 13 березня) та Польщею (з 15 березня), згідно з графіком продовжували курсувати 33 міжнародні поїзди (вагони), які перетинають кордон з Молдовою, Румунією, Угорщиною, Білоруссю та Росією", – наголошується у повідомленні.

З 17 березня не їздитимуть потяги до Молдови, Росії, Білорусі, Азербайджану та Латвії.

Нагадаємо, з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

Раніше МЗС пояснило, хто після 16 березня зможе заїхати в Україну, а хто ні і що робити тим, хто не встигає повернутися з-за кордону.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

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