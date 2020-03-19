У Кличка обіцяють розвозити медиків та правоохоронців на роботу

Медики, працівники правоохоронних органів, працівники підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста, мають працювати в штатному режимі. Для них влада організує розвезення

Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua

Медики, працівники правоохоронних органів, працівники підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста, мають працювати в штатному режимі. Для них влада організує розвезення

Як передає RegioNews, про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв під час ефіру на телеканалі "Україна24".

За його словами, в умовах дії низки обмежень в країні, що продиктовані необхідністю попередження поширення коронавірусної інфекції, це працівники, робота яких сьогодні є особливо важливою, а решті громадян варто залишитись вдома.

"І вимога залишитись вдома – це не примха влади, а спосіб зберегти життя та здоров’я людей. І це мають розуміти і роботодавці, і власники бізнесу. Ми зараз зобов’язані дотримуватись карантину, перевести працівників у режим дистанційної роботи", – сказав він.

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Нагадаємо, 17 березня з 23:00 київський метрополітен припинив перевезення пасажирів. через що у Києві виник транспортний колапс: маршрутки забиті, люди без масок. У "Київпастрансі" закликали виконувати правила карантину у Києві, і не перевищувати дозволену кількість людей в громадському транспорті.

Після цього київська влада вирішила розробити план спеціальних заходів по запуску роботи метрополітену з певними обмеженнями.

З 17 березня "Укрзалізниця" припинила міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні. З 18 березня "УЗ" ввела обмеження в роботі залізничних вокзалів для запобігання поширення коронавірусної інфекції.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

Станом на 18 березня підтвердили ще 2 випадки коронавірусу - в Донецькій області і в Києві. Таким чином, в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків захворювання COVID-19.