Упав-віджався: мер Черкас Бондаренко зайнявся фізкультурою в прямому ефірі

Анатолій Бондаренко не дає про себе забути напередодні місцевих виборів

Анатолій Бондаренко не дає про себе забути напередодні місцевих виборів

Після подачі позову проти президента, вимагаючи у глави держави одну гривню компенсації за моральну шкоду, міський голова Черкас вирішив показати, як підтримує фізичну форму просто на робочому місці

Анатолій Бондаренко опублікував на своїй сторінці в Facebook відео, на якому мер в обідню перерву прямо перед онлайн-брифінгом віджимається у робочому кабінеті знявши піджак і засукавши рукави білої сорочки.

Про це пише RegioNews.

Хоч мер Черкас і скасував карантин у місті достроково, а міністр охорони здоров'я дозволив займатися спортом у залах, сам Бондаренко обирає індивідуальні тренування у власному кабінеті. Хоч і не в спортивній формі, але без маски і на безпечній соціальній дисстанції.

Залишається сподіватися, що санобробка кабінету градоначальника проводиться ретельно та регулярно – шкода білу сорочку мера, та й руки після брудної підлоги потрібно ретельно мити.

Опубліковано Анатолієм Бондаренком Середа, 3 червня 2020 р.

Нагадаємо, 29 травня Мер Черкас Бондаренко оприлюднив довідку про несудимість

27 травня столичний адвокат Денис Ципін подав позов до Печерського суду міста Києва про захист честі і гідності міського голови Черкас Анатолія Бондаренка.

26 травня адвокат мера Черкас Анатолія Бондаренко Денис Ципін записав в ютюбі відеоролик "Захист честі і гідності гарант не гарантує!", в якому звинуватив президента України Володимира Зеленського у наклепі щодо свого клієнта, а роботу Офісу президента назвав непрофесійною.

Перед тим, мер Черкас Анатолій Бондаренко записав відеозвернення до президента Зеленського, де розповів, що всі кримінальні справи проти нього мають політичне забарвлення. Анатолій Бондаренко готує судовий позов проти президента.

Після "полумяного привіту" від президента Зеленського до Бондаренко приставили охорону

Причиною відеозвернення і судового позову стала прес-конференція президента Володимира Зеленського, на якій глава держави назвав Бондаренко бандитом, а його рішення про скасування карантину в Черкасах - популізмом.

Нагадаємо, з 1 травня мер Черкас Анатолій Бондаренко послабив карантинні заходи, що обурило центральну владу.

Поліція відкрила проти міської влади кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

При цьому міський голова вважає себе невинним. Бондаренко також заявляв про погрози, які надходили з Офісу Президента.

4 травня, в Черкасах помітили на вулицях військову техніку. Місцевий активіст і радник міського голови Станіслав Коломієць заявив, що сили Нацгвардії з'з'явилися на вулиці з-за скандалу навколо мера міста Анатолія Бондаренка.

7 травня пом'якшення карантину в Черкасах скасував суд.