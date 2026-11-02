Поранений чоловік та пошкоджений енергооб'єкт: наслідки атаки на Київщину

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У Київській області внаслідок ворожої атаки поранення дістав чоловік. Також зафіксовано пошкодження об'єкт енергетичної інфраструктури

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

Зокрема, в Обухівському районі чоловік дістав уламкове поранення шиї. Його госпіталізували до місцевої лікарні, де медики надають необхідну допомогу.

Крім того, внаслідок атаки виникла пожежа. Вогонь знищив легковий автомобіль і причіп, ще один автомобіль зазнав пошкоджень.

У Білоцерківському районі ворожі безпілотники пошкодили об'єкт енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, в ніч на 2 листопада російські війська атакували Україну 193 ударними безпілотниками різних типів. Зафіксовано влучання ворожих безпілотників на 26 локаціях. Також на дев'яти локаціях впали уламки збитих цілей.