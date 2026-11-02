Росія атакувала Україну майже 200 дронами: є влучання на 26 локаціях

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 2 листопада російські війська атакували Україну 193 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 154 ворожі цілі, зокрема 58 реактивних дронів Shahed

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Атаку противник здійснював із напрямків Орла, Курська, Брянська, тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в окупованому Криму. Серед застосованих безпілотників були Shahed, зокрема реактивні, "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія".

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, зафіксовано влучання ворожих безпілотників на 26 локаціях. Також на дев'яти локаціях впали уламки збитих цілей.

Нагадаємо, впродовж минулої доби внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району поранення отримали четверо людей. Загалом російські війська завдали 939 ударів по 52 населених пунктах області.