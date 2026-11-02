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Російські удари по Одещині: горіли склади, зруйнована пекарня, є постраждалі

02 листопада 2026, 11:37
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Фото: ДСНС Одещини
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Російські війська масовано атакували Одещину. За попередніми даними, постраждали п'ятеро людей: четверо в Одесі та ще одна людина в області

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

В Одесі внаслідок влучань у складські приміщення спалахнули масштабні пожежі. Також пошкоджені газова труба, житловий будинок та гараж.

На півдні області внаслідок атаки зруйнована будівля пекарні, де виникла пожежа. Крім того, горіли складські приміщення.

В іншому районі зафіксували пошкодження адміністративної будівлі, житлових будинків, кіосків та автостанції.

До ліквідації наслідків російського обстрілу залучили понад 150 рятувальників. Наразі роботи на місцях влучань тривають.

Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, російські війська зранку 2 листопада атакували Ізюм Харківської області керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще щонайменше троє отримали поранення.

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Одеська область склади війна пекарня пожежа рятувальники
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