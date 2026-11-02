Росіяни вдарили авіабомбами по Ізюму: загинула людина, є поранені
Російські війська зранку 2 листопада атакували Ізюм Харківської області керованими авіабомбами
Про це повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще щонайменше троє отримали поранення.
За попередньою інформацією, влучання зафіксовано в чотириповерховий житловий будинок. Також загорілися автомобілі та відділення пошти.
Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
На місці працюють усі екстрені служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
Нагадаємо, впродовж минулої доби внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району поранення отримали четверо людей. Загалом російські війська завдали 939 ударів по 52 населених пунктах області.
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