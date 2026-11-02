Росіяни атакували транспортну інфраструктуру Кіровоградщини
У Кропивницькому районі Кіровоградської області внаслідок російської атаки виникла пожежа на одному з об'єктів транспортної інфраструктури. Рятувальники ліквідували займання
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Пожежа сталася вчора ввечері. Рятувальники працювали на місці під постійною загрозою повторних обстрілів.
Наразі займання повністю ліквідовано.
За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.
Нагадаємо, впродовж минулої доби внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району поранення отримали четверо людей. Загалом російські війська завдали 939 ударів по 52 населених пунктах області.
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