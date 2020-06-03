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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
03 червня 2020, 15:38 3

Микола Томенко братиме участь у виборах мера Києва

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03 червня 2020, 15:38 3
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Рух "Рідна країна", який очолює Томенко, формує команди для місцевих виборів в регіонах
Фото:facebook.com/m.tomenko/photos
Рух "Рідна країна", який очолює Томенко, формує команди для місцевих виборів в регіонах

Лідер партії Громадський рух "Рідна країна" Микола Томенко за підсумками засідання Вищої ради повідомив про участь команди у місцевих виборах

Про це Микола Томенко повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише Regionews.

Підготовка вже розпочалась в Київській, Закарпатській, Тернопільській, Хмельницькій, Херсонській та Черкаській областях.

Політик також повідомив, що наразі завершується формування команди для виборів у міську раду столиці, а кандидатом на посаду міського голови Києва партія визначила Миколу Томенка.

Нагадаємо, Віталій Кличко офіційно підтвердив наміри балотуватися в мери Києва.

Читайте також: Місцеві вибори: Кличко сформував передвиборчий штаб


Микола Томенко Київ мер вибори Кандидат Рідна країна
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