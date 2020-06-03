Микола Томенко братиме участь у виборах мера Києва

Рух "Рідна країна", який очолює Томенко, формує команди для місцевих виборів в регіонах

Фото:facebook.com/m.tomenko/photos

Рух "Рідна країна", який очолює Томенко, формує команди для місцевих виборів в регіонах

Лідер партії Громадський рух "Рідна країна" Микола Томенко за підсумками засідання Вищої ради повідомив про участь команди у місцевих виборах

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