Микола Томенко братиме участь у виборах мера Києва
Рух "Рідна країна", який очолює Томенко, формує команди для місцевих виборів в регіонах
Рух "Рідна країна", який очолює Томенко, формує команди для місцевих виборів в регіонах
Лідер партії Громадський рух "Рідна країна" Микола Томенко за підсумками засідання Вищої ради повідомив про участь команди у місцевих виборах
Про це Микола Томенко повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише Regionews.
Підготовка вже розпочалась в Київській, Закарпатській, Тернопільській, Хмельницькій, Херсонській та Черкаській областях.
Політик також повідомив, що наразі завершується формування команди для виборів у міську раду столиці, а кандидатом на посаду міського голови Києва партія визначила Миколу Томенка.
Опубліковано Миколою Томенком Середа, 3 червня 2020 р.
Нагадаємо, Віталій Кличко офіційно підтвердив наміри балотуватися в мери Києва.
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