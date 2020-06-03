Мер Львова назвав причини рекордного числа нових хворих COVID-19 за добу

За минулу добу лабораторії зробили 500 ПЛР-тестів, 96 з них виявилися позитивними

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За минулу добу лабораторії зробили 500 ПЛР-тестів, 96 з них виявилися позитивними

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що антирекорд хворих на COVID-19 за добу може бути наслідком збільшення тестування і порушень карантину.

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

За останню добу лабораторії зробили 500 ПЛР-аналізів. Є 96 позитивних результатів. Пояснюється така кількість просто: більше тестів – більше хворих", - написав він.

За його словами, у співвідношенні хворих 19%, тобто не більше визначеної норми. Також додався до сьогоднішнього результату спалах захворювання в ФК "Карпати".

Подивіться на вулиці міста. Там більше немає карантину. Якщо люди не можуть дотримуватися правил, то прогнозовано, що кількість хворих збільшиться", - зазначив мер.

Садовий наголосив, що на даний момент головне завдання не допустити колапсу в медичній системі Львова.

Раніше повідомлялося, що в Україні за станом на 3 червня виявили 24 823 випадку коронавирусной інфекції, за останню добу виявили 483 інфікованих, що більше, ніж добою раніше.