Мінус 2500 окупантів за добу: Генштаб оновив втрати армії РФ
Сили оборони України за добу ліквідували 2500 окупантів, один танк, сім бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, 936 безпілотних літальних апаратів, а також 371 автомобіль
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 02.11.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, Сили оборони України завдали ударів по об'єктах російського військово-промислового комплексу та протиповітряної оборони в Ростовській області РФ. Зокрема, уражено комбінат "Каменський", який залучений до виробництва ракет, а також два елементи російської системи ППО.
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