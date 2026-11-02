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02 листопада 2026, 10:06

Зеленський готовий сісти за стіл переговорів із Трампом і Путіним у Туреччині

02 листопада 2026, 10:06
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Фото: Офіс Президента
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Володимир Зеленський заявив про готовність провести тристоронню зустріч із президентом США Дональдом Трампом та правителем РФ Володимиром Путіним у Туреччині

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю CNN Türk у Стамбулі, передає RegioNews.

За словами президента, Туреччина могла б виступити посередником в організації такої зустрічі. Він також наголосив, що особисті відносини турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана з Трампом і Путіним можуть допомогти переговорному процесу.

Зеленський зазначив, що переговори технічних груп в Абу-Дабі та зустріч лідерів є паралельними процесами. На рівні технічних груп планують обговорити енергетичне та морське перемир'я, обмін військовополоненими, а також підготовку до зустрічі на найвищому рівні.

Водночас головним питанням переговорів лідерів має стати повне та безумовне припинення вогню із запровадженням дієвого механізму контролю за його дотриманням.

Також на порядку денному можуть бути гарантії безпеки для України, її відбудова та територіальне питання.

Окремо Зеленський наголосив, що Україна не погодиться відмовитися від своїх територій і не визнаватиме окуповані Росією землі, зокрема Крим, російськими.

"Нашим пріоритетом є забезпечення перемир'я на існуючій лінії фронту, а вже потім – обговорення інших питань", – зазначив президент.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив про готовність Анкари долучитися до відновлення дипломатичного процесу між Україною та Росією для припинення війни.

Раніше повідомлялося, що Україна, США та Росія домовилися провести тристоронню зустріч на рівні переговорних команд у першій половині листопада.

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Україна РФ Туреччина Зеленський Володимир Путін Дональд Трамп мирні переговори мир
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