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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
02 червня 2020, 13:47 9

Проти ексмера Слов`янська Нелі Штепи відкрили ще одну кримінальну справу

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02 червня 2020, 13:47 9
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Штепі інкримінують умисне нанесення важких тілесних ушкоджень
Штепі інкримінують умисне нанесення важких тілесних ушкоджень

Відносно Нелі Штепи, ексмера Слов’янська, зареєстроване ще одне кримінальне провадження за статтею 121 ч.1 ККУ – умисні тяжкі тілесні ушкодження.

Про це пише RegioNews з посиланням на видання "Патріот Донбасу".

Зареєструвати провадження поліцію зобов’язав Слов’янський міжрайонний суд.

У провадженні йдеться про події 13 квітня 2014 року, коли на трасі Київ-Довжанський, поряд з селищем Семенівка, був здійснений напад проросійських бойовиків на бійців "Альфа" СБУ. Тоді під час нападу загинув один боєць підрозділу "А" СБУ Геннадій Біліченко, ще п`ятьох поранили.

За словами Андрія Дубовика, підполковника СБУ, що брав участь у тому бою й отримав поранення, того дня бійці "Альфи" розташувалися на майданчику поруч з трасою. Поряд з ними стояла техніка десантників, а на узбіччі траси були також три авто керівництва. Неля Штепа приїхала туди приблизно о 8 годині ранку.

Ми сиділи в машинах, нас не було видно. Штепа приїхала з депутатами. За якийсь час туди приїхав Ігор Гіркін у формі українського міліціонера. Потім він поїхав. Вона могла хоча б попередити, після того, як він поїхав, сказати, хто це, але вона цього не сказала", – розповідає підполковник.

Після від’їзду Штепи за деякий час почався напад, який привів до загибелі людини та поранень.

Колишній боєць "Альфи" також розповів, що нікого з них щодо подій 13 квітня нікуди не викликали, не брали пояснень і не допитували.

А ось за заочним звинуваченням Гіркіна нас викликали, і ми всі давали покази. Це було у січні позаминулого року", – додав Дубовик.

Він та інші бійці розповідали слідчим про дії Штепи та про її участь у тих подіях, але ніяких наслідків не було.

Також Андрій Дубовик повідомив, що відправив до поліції Слов’янська листа зі своїми показами відносно Штепи і готовий давати свідчення по подіях 13 квітня 2014 року.

Нагадаємо, колишню міську голову Слов'янська, ексрегіоналку Нелю Штепу обвинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Вона відома публічними закликами до підтримки проросійських незаконних збройних формувань.

Штепу арештували в липні 2014 року, того ж року розпочалося розслідування. З того часу кілька районних судів у Харкові починали розглядати справу з самого початку. У жовтні 2019 року справу передали до Орджонікідзевського райсуду Харкова.

Орджонікідзевський районний суд Харкова переніс обрання запобіжного заходу ексмеру Слов'янська Донецької області Нелі Штепі через карантин.


Неля Штепа Донецька область мер Слов`янськ кримінальна справа кримінальна справа
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