Проти ексмера Слов`янська Нелі Штепи відкрили ще одну кримінальну справу
Відносно Нелі Штепи, ексмера Слов’янська, зареєстроване ще одне кримінальне провадження за статтею 121 ч.1 ККУ – умисні тяжкі тілесні ушкодження.
Про це пише RegioNews з посиланням на видання "Патріот Донбасу".
Зареєструвати провадження поліцію зобов’язав Слов’янський міжрайонний суд.
У провадженні йдеться про події 13 квітня 2014 року, коли на трасі Київ-Довжанський, поряд з селищем Семенівка, був здійснений напад проросійських бойовиків на бійців "Альфа" СБУ. Тоді під час нападу загинув один боєць підрозділу "А" СБУ Геннадій Біліченко, ще п`ятьох поранили.
За словами Андрія Дубовика, підполковника СБУ, що брав участь у тому бою й отримав поранення, того дня бійці "Альфи" розташувалися на майданчику поруч з трасою. Поряд з ними стояла техніка десантників, а на узбіччі траси були також три авто керівництва. Неля Штепа приїхала туди приблизно о 8 годині ранку.
Ми сиділи в машинах, нас не було видно. Штепа приїхала з депутатами. За якийсь час туди приїхав Ігор Гіркін у формі українського міліціонера. Потім він поїхав. Вона могла хоча б попередити, після того, як він поїхав, сказати, хто це, але вона цього не сказала", – розповідає підполковник.
Після від’їзду Штепи за деякий час почався напад, який привів до загибелі людини та поранень.
Колишній боєць "Альфи" також розповів, що нікого з них щодо подій 13 квітня нікуди не викликали, не брали пояснень і не допитували.
А ось за заочним звинуваченням Гіркіна нас викликали, і ми всі давали покази. Це було у січні позаминулого року", – додав Дубовик.
Він та інші бійці розповідали слідчим про дії Штепи та про її участь у тих подіях, але ніяких наслідків не було.
Також Андрій Дубовик повідомив, що відправив до поліції Слов’янська листа зі своїми показами відносно Штепи і готовий давати свідчення по подіях 13 квітня 2014 року.
Нагадаємо, колишню міську голову Слов'янська, ексрегіоналку Нелю Штепу обвинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Вона відома публічними закликами до підтримки проросійських незаконних збройних формувань.
Штепу арештували в липні 2014 року, того ж року розпочалося розслідування. З того часу кілька районних судів у Харкові починали розглядати справу з самого початку. У жовтні 2019 року справу передали до Орджонікідзевського райсуду Харкова.
Орджонікідзевський районний суд Харкова переніс обрання запобіжного заходу ексмеру Слов'янська Донецької області Нелі Штепі через карантин.
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