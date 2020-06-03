Упал-отжался: мэр Черкасс Бондаренко занялся физкультурой в прямом эфире

Анатолий Бондаренко не дает о себе забыть в преддверии местных выборов

Анатолий Бондаренко не дает о себе забыть в преддверии местных выборов

После подачи иска против президента, требуя у главы государства одну гривню компенсации за моральный ущерб, городской голова Черкасс решил показать, как поддерживает физическую форму прямо на рабочем месте

Анатолий Бондаренко опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором мэр в обеденный перерыв прямо перед онлайн-брифингом отжимается в рабочем кабинете сняв пиджак и закатав рукава белой рубашки.

Об этом пишет RegioNews.

Хоть мэр Черкасс и отменил карантин в городе досрочно, а министр здравоохранения разрешил заниматься спортом в залах, сам Бондаренко предпочитает индивидуальные тренировки в собственном кабинете. Хоть и не в спортивной форме, но зато без маски и на безопасной социальной дисстанции.

Остается надеяться, что санобработка кабинета градоначальника проводится тщательно и регулярно – жаль белую рубашку мэра, да и руки после упора о грязный пол нужно тщательно мыть.

Опубліковано Анатолієм Бондаренком Середа, 3 червня 2020 р.

Напомним, 29 мая Мэр Черкасс Бондаренко обнародовал справку о несудимости

27 мая столичный адвокат Денис Цыпин подал иск в Печерский суд города Киева о защите чести и достоинства городского председателя Черкасс Анатолия Бондаренко.

26 мая адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко Денис Цыпин записал в ютюбе видеоролик "Защита чести и достоинства гарант не гарантирует!", в котором обвинил президента Украины Владимира Зеленского в клевете относительно своего клиента, а работу Офиса президента назвал непрофессиональной.

Перед тем, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко записал видеообращение к президенту Зеленского, где рассказал, что все уголовные дела против него имеют политическую окраску. Анатолий Бондаренко готовит судебный иск против президента.

Также после "пламенного привета" от президента Зеленского к Бондаренко приставили охрану

Причиной видеообращения и судебного иска стала пресс-конференция президента Владимира Зеленского, на которой глава государства назвал Бондаренко бандитом, а его решение об отмене карантина в Черкассах - популизмом.

Напомним, с 1 мая мэр Черкасс Анатолий Бондаренко ослабил карантинные мероприятия, что возмутило центральную власть.

Полиция открыла против городской власти уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением.

При этом городской голова считает себя невиновным. Бондаренко также заявлял об угрозах, которые поступали из Офиса Президента.

4 мая, в Черкассах заметили на улицах военную технику. Местный активист и советник городского головы Станислав Коломиец заявил, что силы Нацгвардии из'появились на улице из-за скандала вокруг мэра города Анатолия Бондаренко.

7 мая смягчение карантина в Черкассах отменил суд.