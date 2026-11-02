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02 листопада 2026, 12:14

"Підіймав на мене руку": Камалія шокувала зізнанням про ексчоловіка Стефанішиної

02 листопада 2026, 12:14
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Скриншот із відео
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Українська співачка Камалія здивувала відвертим зізнанням про особисте життя. Артистка розповіла про роман із Михайлом Стефанішиним – колишнім чоловіком ексвіцепрем'єр-міністерки та експосла України в США Ольги Стефанішиної

Про це співачка розповіла в інтерв’ю Маричці Довбенко, передає RegioNews.

За словами Камалії, їхні стосунки розпочалися приблизно через місяць після її розриву з бізнесменом Мохаммадом Захуром. Спочатку все було романтично: квіти, красиві слова та увага з боку чоловіка.

Однак згодом, як стверджує співачка, роман перетворився на складний період її життя. Камалія заявила, що протягом стосунків стикалася з ревнощами та домашнім насильством.

"Я просто кохала цю людину всім серцем, усією душею. І я багато чого приховувала кілька років. Це Михайло Васильович Стефанішин. Прізвище досить відоме в Україні. Квіти, красиві слова, все так романтично. Я навіть подумати не могла, що цей чоловік зможе так підняти руку", – згадала артистка.

За словами Камалії, Михайло сильно ревнував її до колишнього чоловіка, з яким вона зберегла теплі стосунки. У стані алкогольного сп'яніння чоловік уперше підняв на неї руку.

За 3,5 роки стосунків фізичне насильство повторювалося неодноразово. Наступного ранку він засипав співачку подарунками й просив вибачення, а вона знову його прощала. Одного разу справа дійшла навіть до виклику поліції, проте в підсумку зірка забрала заяву.

У 2024 році в ЗМІ з'явили фото співачки із синцями

"Потім я вже зрозуміла, що маю справу з психопатом, з нарцисом. Я потім уже з часом це усвідомила. Це ж постійні емоційні гойдалки, і виходить, що ти ніби впадаєш у залежність. Щоразу я тікала й думала: "Все, слава Богу, я втекла". Минав місяць, і я знову починала за ним сумувати", – поділилася Камалія.

Остаточно покласти край цим стосункам артистці вдалося після того, як вона дізналася про зраду бойфренда з її близькою подругою. Зараз Камалія та Михайло повністю припинили спілкування.

Довідка: Камалія – українська поп-виконавиця, актриса, модель, авторка-виконавиця. У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" у 2008 році.

Що відомо про Михайла та Ольгу Стефанішиних

Михайло Стефанішин – колишній чоловік експосла України в США Ольги Стефанішиної. Подружжя перебувало у шлюбі близько 13 років, однак у 2017 році розлучилося. Вони мають двох спільних дітей.

Михайло працював у Департаменті кіберполіції Нацполіції України. У 2025 році його ім'я згадувалося в журналістському розслідуванні щодо можливого впливу на діяльність АРМА та передавання арештованих активів в управління. Ольга Стефанішина заявляла, що після розлучення їх пов'язують лише спільні діти.

Сама Ольга також фігурувала у кримінальних провадженнях. Зокрема, у справі про можливу розтрату бюджетних коштів під час закупівель Мін'юсту, а у 2026 році НАБУ та САП повідомили їй про підозру в незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. Вона заперечує звинувачення.

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