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02 листопада 2026, 09:40

У Києві відновили рух червоною лінією метро: де ще діють обмеження

02 листопада 2026, 09:40
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Києві відновили рух поїздів на червоній лінії метро після тимчасової зупинки через значні коливання напруги від зовнішніх центрів живлення

Про це повідомили в пресслужбі КМДА, передає RegioNews.

Наразі поїзди на червоній лінії курсують у звичайному режимі – між станціями "Академмістечко" та "Лісова".

Водночас на зеленій лінії тимчасово не курсують поїзди між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір".

Синя лінія метро працює у звичайному режимі.

Також раніше повідомлялося про призупинення руху електротранспорту на Борщагівській лінії швидкісного трамвая та проспекті Відрадному.

Як відомо, зранку 2 листопада у Києві та Київській області запроваджені екстрені відключення світла.

Нагадаємо, цієї ночі російські війська атакували Україну 193 ударними безпілотниками різних типів. Зафіксовано влучання ворожих безпілотників на 26 локаціях. Також на дев'яти локаціях впали уламки збитих цілей.

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