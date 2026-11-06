07:36  06 листопада
На Тернопільщині накрили підпільну тютюнову фабрику
11:19  06 листопада
У Києві п'яний водій погрожував дівчині та стріляв із пістолета
12:26  06 листопада
В Одесі військовий у СЗЧ погрожував поліцейським гранатою
UA | RU
UA | RU
06 листопада 2026, 12:26

В Одесі військовий у СЗЧ погрожував поліцейським гранатою

06 листопада 2026, 12:26
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

В Одесі правоохоронці затримали 39-річного місцевого жителя, який погрожував підірвати гранату та вбити поліцейських. Чоловік виявився військовослужбовцем, який самовільно залишив військову частину

Про це повідомили в поліції Одеської області, передає RegioNews.

Інцидент стався кілька днів тому пізно ввечері в одному з багатоквартирних будинків на вулиці Семена Палія.

Поліцейським зателефонував місцевий житель і повідомив про сусіда, який перебував на сходовому майданчику з гранатою в руках та погрожував її застосувати.

Коли правоохоронці прибули на місце, чоловік зачинився у квартирі. Під час спілкування він поводився агресивно, лаявся та погрожував поліцейським убивством шляхом підриву гранати.

Потрапивши до помешкання, правоохоронці виявили чоловіка на зовнішньому блоці кондиціонера за вікном квартири на дев'ятому поверсі. Після переговорів він повернувся до оселі, де його затримали.

Гранату, яку чоловік зберігав при собі, вилучили та направили на експертизу. За попереднім висновком вибухотехніків, вона виявилася навчально-імітаційною.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України – погроза вбивством щодо працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків.

Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання чоловікові запобіжного заходу.

Нагадаємо, в Харківському районі поліцейські затримали 49-річного чоловіка, який під час переслідування дістав гранату та погрожував її застосувати. Правоохоронці провели перемовини й переконали його відмовитися від використання боєприпасу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеса військові поліція Граната ТЦК СЗЧ
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
Сили оборони уразили два склади боєприпасів окупантів на Запоріжжі
06 листопада 2026, 12:30
У Хмельницькому підприємець пропонував переправити чоловіка до Молдови за $20 тисяч
06 листопада 2026, 12:11
Трощив телефони молотком і погрожував розстріляти НАБУ: деталі затримання генерала СБУ
06 листопада 2026, 12:04
Смертельна ДТП на Київщині: під колесами авто загинув чоловік
06 листопада 2026, 11:56
Через кордон з Угорщиною намагалися провезти електронні сигарети на 1,3 млн гривень
06 листопада 2026, 11:45
Росіяни знову атакували енергооб'єкти ДТЕК на Дніпропетровщині: виникла пожежа
06 листопада 2026, 11:32
У Києві п'яний водій погрожував дівчині та стріляв із пістолета
06 листопада 2026, 11:19
Зеленський заговорив про проведення онлайн-виборів в Україні
06 листопада 2026, 11:15
Кількість загиблих внаслідок авіаудару по Комишувасі зросла до 53
06 листопада 2026, 10:58
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Валерій Пекар
Віталій Шабунін
Віталій Портніков
Всі блоги »