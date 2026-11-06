В Одесі військовий у СЗЧ погрожував поліцейським гранатою

Фото: Національна поліція

В Одесі правоохоронці затримали 39-річного місцевого жителя, який погрожував підірвати гранату та вбити поліцейських. Чоловік виявився військовослужбовцем, який самовільно залишив військову частину

Про це повідомили в поліції Одеської області, передає RegioNews.

Інцидент стався кілька днів тому пізно ввечері в одному з багатоквартирних будинків на вулиці Семена Палія.

Поліцейським зателефонував місцевий житель і повідомив про сусіда, який перебував на сходовому майданчику з гранатою в руках та погрожував її застосувати.

Коли правоохоронці прибули на місце, чоловік зачинився у квартирі. Під час спілкування він поводився агресивно, лаявся та погрожував поліцейським убивством шляхом підриву гранати.

Потрапивши до помешкання, правоохоронці виявили чоловіка на зовнішньому блоці кондиціонера за вікном квартири на дев'ятому поверсі. Після переговорів він повернувся до оселі, де його затримали.

Гранату, яку чоловік зберігав при собі, вилучили та направили на експертизу. За попереднім висновком вибухотехніків, вона виявилася навчально-імітаційною.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України – погроза вбивством щодо працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків.

Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання чоловікові запобіжного заходу.

Нагадаємо, в Харківському районі поліцейські затримали 49-річного чоловіка, який під час переслідування дістав гранату та погрожував її застосувати. Правоохоронці провели перемовини й переконали його відмовитися від використання боєприпасу.