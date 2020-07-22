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22 липня 2020, 15:31 3

Голова Чернігівської ОДА судитиметься з нардепом Поляковим

22 липня 2020, 15:31 3
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Приводом позову став допис Полякова у телеграм-каналі
Приводом позову став допис Полякова у телеграм-каналі
Фото: Чернігівська ОДА
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Голова Чернігівської облдержадміністрації Андрій Прокопенко судитиметься з народним депутатом Антоном Поляковим через пост у телеграм-каналі про нібито вимагання грошей за включення в списки партії «Слуга народу»

Про це голова ОДА Прокопенко повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Нещодавно такий собі Антон Поляков, який по волі випадку став народним депутатом України, в "своєму" телеграм-каналі розмістив фейк про нібито вимагання грошей за включення в списки партії "Слуга народу", – йдеться в повідомленні. – Подаємо на нього до суду. На думку юристів, основною складністю є довести, що саме Поляков розміщав це повідомлення в цьому телеграм-каналі.

Але, вважаю, це плюс – ми в будь-якому випадку виграємо. Або зобов’яжемо Полякова спростувати фейк, або доведемо, що це не він веде телеграм-канал".

Як стало відомо, кілька днів тому Антон Поляков розповсюдив інформацію про нібито продаж місць у виборчому списку "Слуги народу" на майбутніх місцевих виборах на Чернігівщині.

Нещодавно такий собі Антон Поляков, який по волі випадку став народним депутатом України, в "своєму” телеграм-каналі...

Опубліковано Андрієм Прокопенком Середа, 22 липня 2020 р.

Нагадаємо, це вже не перший передвиборний скандал на Чернігівщині. Раніше мер Чернігова обізвав ідіотами нардепів від "Слуг народу".

суд Прокопенко Андрій гроші Слуга народа нардеп Чернігівська область ОДА
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