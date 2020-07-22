Голова Чернігівської ОДА судитиметься з нардепом Поляковим

Приводом позову став допис Полякова у телеграм-каналі

Приводом позову став допис Полякова у телеграм-каналі

Фото: Чернігівська ОДА

Голова Чернігівської облдержадміністрації Андрій Прокопенко судитиметься з народним депутатом Антоном Поляковим через пост у телеграм-каналі про нібито вимагання грошей за включення в списки партії «Слуга народу»

Про це голова ОДА Прокопенко повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Нещодавно такий собі Антон Поляков, який по волі випадку став народним депутатом України, в "своєму" телеграм-каналі розмістив фейк про нібито вимагання грошей за включення в списки партії "Слуга народу", – йдеться в повідомленні. – Подаємо на нього до суду. На думку юристів, основною складністю є довести, що саме Поляков розміщав це повідомлення в цьому телеграм-каналі. Але, вважаю, це плюс – ми в будь-якому випадку виграємо. Або зобов’яжемо Полякова спростувати фейк, або доведемо, що це не він веде телеграм-канал".

Як стало відомо, кілька днів тому Антон Поляков розповсюдив інформацію про нібито продаж місць у виборчому списку "Слуги народу" на майбутніх місцевих виборах на Чернігівщині.

Нещодавно такий собі Антон Поляков, який по волі випадку став народним депутатом України, в "своєму” телеграм-каналі... Опубліковано Андрієм Прокопенком Середа, 22 липня 2020 р.

Нагадаємо, це вже не перший передвиборний скандал на Чернігівщині. Раніше мер Чернігова обізвав ідіотами нардепів від "Слуг народу".