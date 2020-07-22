18:35  22 липня
В Україні вболівальників почнуть пускати на стадіони
19:36  22 липня
Ексглаву "Укратодору" Новака арештували в Польщі
17:58  22 липня
Зведення ООС: на Донбасі шість обстрілів і двоє поранених
UA | RU
UA | RU
22 липня 2020, 19:07 2

У Чернігові серед кандидатів на посаду мера впевнено лідирує Атрошенко – РЕЙТИНГ

22 липня 2020, 19:07 2
Читайте также на русском языке
Партія Владислава Атрошенка "Рідний дім" також проходить до обласної та міської рад
Партія Владислава Атрошенка "Рідний дім" також проходить до обласної та міської рад
Фото: Twitter
Читайте также
на русском языке

На сьогоднішній день на виборах у Чернігові переміг би чинний мер - Владислав Атрошенко, а лідерами симпатій у місцевих жителів є три партії – «Слуга народу», «Батьківщина» і «Рідний дім».

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою Рейтинг, пише RegioNews.

Якщо б вибори до Чернігівської міськради відбулися найближчим часом, то майже половина визначилися виборців міста (46,6%) готова була б проголосувати за партію "Рідний дім". Друге місце поділили б "Слуга народу" (9,9%) і "ОПЗЖ" (9,8%), а на третьому б виявилася "Батьківщина" з підтримкою в 8,2% голосів. 17% опитаних сказали, що вони ще не визначилися.

Майже така ж трійка лідерів серед партій була б і при голосуванні на виборах до обласної ради. "Слуги народу" могли б розраховувати на 21%, "Рідний дім" - 18,7%, "Батьківщина" - 16,5%. Кількість невизначених склало близько 20%.

Серед кандидатів на посаду мера Чернігова впевнено лідирує нинішній міський голова - Владислав Атрошенко, його готові підтримати 88% виборців. Рейтинг решти кандидатів не перевищує 2%, ще 10% респондентів не визначилися з симпатіями.

Нагадаємо, Юрій Вілкул очолив рейтинг виборчих симпатій мешканців Кривого Рогу - соцопитування.

вибори рейтинг Слуга народа Чернігів мер ОПЗЖ облрада горсовет Батьківщина Атрошенко Владислав
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Мер Чернівців назвав можливих кандидатів на посаду міського голови від "Слуги народу"
22 липня 2020, 17:43
На Львівщині об`єдналися НРУ та Радикальна партія Ляшка
22 липня 2020, 16:35
Голова Чернігівської ОДА судитиметься з нардепом Поляковим
22 липня 2020, 15:31
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
Всі відео »
Місцеві вибори на Херсонщині: динозаври та акваріумні рибки
Битва титанів: що не поділили Садовий та львівський бізнесмен Козловський
Всі публікації »
Іван Галунга
Геннадій Москаль
Ігор Гришачов
Всі блоги »