У Чернігові серед кандидатів на посаду мера впевнено лідирує Атрошенко – РЕЙТИНГ

Партія Владислава Атрошенка "Рідний дім" також проходить до обласної та міської рад

Партія Владислава Атрошенка "Рідний дім" також проходить до обласної та міської рад

Фото: Twitter

На сьогоднішній день на виборах у Чернігові переміг би чинний мер - Владислав Атрошенко, а лідерами симпатій у місцевих жителів є три партії – «Слуга народу», «Батьківщина» і «Рідний дім».

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою Рейтинг, пише RegioNews.

Якщо б вибори до Чернігівської міськради відбулися найближчим часом, то майже половина визначилися виборців міста (46,6%) готова була б проголосувати за партію "Рідний дім". Друге місце поділили б "Слуга народу" (9,9%) і "ОПЗЖ" (9,8%), а на третьому б виявилася "Батьківщина" з підтримкою в 8,2% голосів. 17% опитаних сказали, що вони ще не визначилися.

Майже така ж трійка лідерів серед партій була б і при голосуванні на виборах до обласної ради. "Слуги народу" могли б розраховувати на 21%, "Рідний дім" - 18,7%, "Батьківщина" - 16,5%. Кількість невизначених склало близько 20%.

Серед кандидатів на посаду мера Чернігова впевнено лідирує нинішній міський голова - Владислав Атрошенко, його готові підтримати 88% виборців. Рейтинг решти кандидатів не перевищує 2%, ще 10% респондентів не визначилися з симпатіями.

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