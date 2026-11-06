На Черкащині вантажівка перекинулася та зіткнулася з мікроавтобусом

Фото: поліція Черкаської області

На Звенигородщині Черкаської області сталася ДТП за участю вантажівки DAF та мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. Аварія трапилася вранці 6 листопада поблизу села Білашки на автодорозі "Золотоноша–Черкаси–Сміла–Умань"

Про це повідомили у поліції Черкаської області, передає RegioNews .

За попередніми даними правоохоронців, близько 07:00 68-річний водій вантажівки DAF не врахував дорожньої обстановки та не вибрав безпечної швидкості руху.

На заокругленій ділянці дороги він не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, перекинувся та зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter.

За кермом мікроавтобуса перебував 64-річний водій, який рухався у зустрічному напрямку.

Поліцейські склали щодо водія вантажівки адміністративний протокол за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення — порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів.

Матеріали справи скерували до суду.

Нагадаємо, вранці 5 листопада поблизу Львова водій мікроавтобуса збив пішохода. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.