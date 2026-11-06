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06 листопада 2026, 11:19

У Києві п'яний водій погрожував дівчині та стріляв із пістолета

06 листопада 2026, 11:19
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Фото: поліція
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Інцидент стався днями на вулиці Оноре де Бальзака у Деснянському районі міста

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Чоловік помітив біля дороги дівчину та запропонував її підвезти. Коли вона відмовилася, водій Volkswagen вийшов з автомобіля та почав погрожувати їй фізичною розправою.

За дівчину заступилися перехожі. Під час конфлікту чоловік дістав пістолет і здійснив постріл у повітря. Один зі свідків викликав поліцію.

Правоохоронці затримали 39-річного киянина. Перевірка на алкоголь показала 1,14 проміле.

Чоловікові повідомили про підозру в хуліганстві за ч. 4 ст. 296 КК України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві чоловік підірвав гранату під дверима квартиритовариша через борг у 3000 гривень. Зловмисника затримали.

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