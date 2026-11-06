На Кіровоградщині матір підозрюють у недогляді за сином, який отримав тяжкі опіки

Фото: прокуратура Кіровоградської області

На Кіровоградщині правоохоронці повідомили про підозру жительці Кропивницького району через неналежний догляд за дитиною. Її дев’ятирічний син перекинув на себе окріп із несправного чайника та отримав тяжкі опіки 32% поверхні тіла

Про це повідомляє прокуратура Кіровоградської області, передає RegioNews .

За даними слідства, інцидент стався у травні. Дев’ятирічний хлопчик перечепився через шнур електричного чайника, який звисав до підлоги, внаслідок чого перекинув на себе окріп. Чайник був несправним, без кришки та стояв у місці, доступному для дітей.

Унаслідок цього дитина отримала опіки 32% поверхні тіла та опіковий шок. За висновком експертизи, тілесні ушкодження належать до категорії тяжких і були небезпечними для життя.

Після травмування мати зателефонувала педіатру та на прохання лікарки надіслала фотографії опіків. Побачивши стан дитини, медикиня наполягла на негайній госпіталізації та попередила, що в іншому разі повідомить про випадок поліцію. Однак хлопчика доправили до лікарні лише через понад 18 годин після отримання травм.

У родині виховуються троє дітей: постраждалий хлопчик, якому зараз 10 років, його восьмирічна сестра та трирічний брат. Разом із ними проживає вітчим.

За інформацією прокуратури, сім’я перебуває у складних життєвих обставинах та на обліку соціальних служб. Фахівці неодноразово відвідували родину й попереджали дорослих про необхідність покращити умови проживання та забезпечити належний догляд за дітьми.

Жінці повідомили про підозру за ст. 166 Кримінального кодексу України — злісне невиконання обов’язків із догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки.

Нагадаємо, на Чернігівщині до суду скерували обвинувальний акт щодо 33-річної жінки та її 52-річного спільника. Їх обвинувачують у торгівлі дитиною та сексуальному насильстві над 7-річною дівчинкою.