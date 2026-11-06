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06 листопада 2026, 18:45

На Кіровоградщині матір підозрюють у недогляді за сином, який отримав тяжкі опіки

06 листопада 2026, 18:45
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Фото: прокуратура Кіровоградської області
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На Кіровоградщині правоохоронці повідомили про підозру жительці Кропивницького району через неналежний догляд за дитиною. Її дев’ятирічний син перекинув на себе окріп із несправного чайника та отримав тяжкі опіки 32% поверхні тіла

Про це повідомляє прокуратура Кіровоградської області, передає RegioNews.

За даними слідства, інцидент стався у травні. Дев’ятирічний хлопчик перечепився через шнур електричного чайника, який звисав до підлоги, внаслідок чого перекинув на себе окріп. Чайник був несправним, без кришки та стояв у місці, доступному для дітей.

Унаслідок цього дитина отримала опіки 32% поверхні тіла та опіковий шок. За висновком експертизи, тілесні ушкодження належать до категорії тяжких і були небезпечними для життя.

Після травмування мати зателефонувала педіатру та на прохання лікарки надіслала фотографії опіків. Побачивши стан дитини, медикиня наполягла на негайній госпіталізації та попередила, що в іншому разі повідомить про випадок поліцію. Однак хлопчика доправили до лікарні лише через понад 18 годин після отримання травм.

У родині виховуються троє дітей: постраждалий хлопчик, якому зараз 10 років, його восьмирічна сестра та трирічний брат. Разом із ними проживає вітчим.

За інформацією прокуратури, сім’я перебуває у складних життєвих обставинах та на обліку соціальних служб. Фахівці неодноразово відвідували родину й попереджали дорослих про необхідність покращити умови проживання та забезпечити належний догляд за дітьми.

Жінці повідомили про підозру за ст. 166 Кримінального кодексу України — злісне невиконання обов’язків із догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки.

Нагадаємо, на Чернігівщині до суду скерували обвинувальний акт щодо 33-річної жінки та її 52-річного спільника. Їх обвинувачують у торгівлі дитиною та сексуальному насильстві над 7-річною дівчинкою.

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