На Прикарпатті знайшли травмованого ротвейлера на чужому подвір’ї

Фото: поліція Івано-Франківської області

На Прикарпатті правоохоронці з’ясовують обставини можливого жорстокого поводження із собакою. У селі Рожневі Поля на Коломийщині на чужому подвір’ї виявили ротвейлера з травмою голови, нашийником і ланцюгом

Про це повідомили у поліції Івано-Франківської області, передає RegioNews .

Повідомлення про подію надійшло на спецлінію 102 6 листопада о 12:50. На місце виїхали поліцейські Снятинського відділення поліції.

За словами заявників, невідомі привезли собаку та залишили його на чужому подвір’ї. Цю інформацію правоохоронці наразі перевіряють.

Під час перевірки поліцейські оперативно встановили власницю ротвейлера. Наразі з’ясовують, як тварина опинилася в іншому населеному пункті та за яких обставин отримала травму голови.

На місці також перебували волонтери. Вони забрали собаку до Івано-Франківська, щоб надати йому необхідну ветеринарну допомогу.

Відомості про подію зареєстрували в Єдиному обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Правоохоронці збирають інформацію й опитують можливих свідків. Після перевірки визначать правову кваліфікацію події.

Нагадаємо, що поліція перевіряє повідомлення про можливе жорстоке поводження з конем у селі Микуличин Івано-Франківської області. За словами заявниці, чоловік змушував кульгаву тварину тягнути деревину поблизу залізничної станції.