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06 листопада 2026, 18:55

Відключення світла на вихідних: в Укренерго назвали графіки

06 листопада 2026, 18:55
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Фото з відкритих джерел
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В Україні 7 листопада будуть діяти обмеження споживання електроенергії. В Укренерго попередили. які будуть черги

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

Внаслідок російських атак у суботу, 7 листопада, в частині регіонів України діятимуть такі обмеження споживання електроенергії:

• 00:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості;

• 00:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 2 до 4 черг).

"Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що лише за одну ніч російські атаки пошкодили понад 10 об’єктів енергетичної інфраструктури. Щонайменше 550 тисяч сімей залишилися без світла.

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