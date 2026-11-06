На Харківщині незаконно видобули понад 55 тисяч тонн піску

Фото: поліція Харківської області

На Харківщині правоохоронці викрили організовану групу, яка під виглядом геологічного вивчення родовища незаконно видобувала пісок у Берестинському районі. За рік учасники схеми вивезли з кар’єру майже 37 тисяч кубометрів сировини — понад 55 тисяч тонн

Про це повідомили у поліції Харківської області, передає RegioNews .

За даними слідства, до незаконного бізнесу причетні троє людей із чітко розподіленими ролями. Організатором схеми був засновник кількох приватних підприємств. Він залучив до протиправної діяльності директорів двох підконтрольних компаній.

Для прикриття незаконного видобутку учасники групи використали спеціальний дозвіл на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку піску на ділянці поблизу села Петрівка. Документ вони отримали у липні 2024 року.

Водночас, як встановили правоохоронці, обов’язкової оцінки впливу на довкілля не проводили, проєкту розробки родовища не затвердили, а документів, які підтверджували б право користування земельною ділянкою, не було. Попри це, учасники групи розпочали видобування піску.

Організатор схеми забезпечував роботу незаконного кар’єру: наймав працівників, орендував спеціальну техніку та координував вивезення сировини. Пісок доставляли на майданчик у Берестині, звідки продавали іншим підприємствам.

Один із його спільників — директор приватного підприємства — відповідав безпосередньо за видобування, навантаження та транспортування піску. Він також підписував договори купівлі-продажу й товарно-транспортні накладні.

Директорка іншого товариства організовувала перевезення сировини, вела її облік, укладала договори з власниками вантажівок та оформлювала транспортування під виглядом надання легальних послуг. Крім того, вона забезпечувала рух коштів від продажу незаконно видобутого піску через банківські рахунки підприємств.

За висновками судових експертиз, із травня 2025-го до травня 2026 року з родовища незаконно вивезли майже 37 тисяч кубометрів піску, або понад 55 тисяч тонн. Вартість видобутої сировини становить понад 8,6 мільйона гривень.

Правоохоронці припинили діяльність групи у травні 2026 року. Директорці товариства та директору приватного підприємства повідомили про підозру за ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України — незаконне видобування корисних копалин із порушенням правил охорони або використання надр.

Засновнику підприємств інкримінують організацію цього злочину — ч. 3 ст. 27 та ч. 4 ст. 240 КК України.

Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Київщині трьом людям повідомили про підозру у незаконному видобуванні корисної копалини місцевого значення — сапропелю.