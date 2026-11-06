Росіяни атакували дроном Салтівський район Харкова
Російські війська 6 листопада завдали удару безпілотником по Салтівському району Харкова. Унаслідок атаки пошкоджені шість автомобілів
Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews.
"Інформація про постраждалих наразі не надходила. На місці пошкоджено 6 автомобілів", - повідомив Синєгубов.
На місці удару працюють відповідні служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
Нагадаємо, що упродовж 6 листопада російські війська понад 50 разів атакували шість районів Дніпропетровської області. Противник застосовував безпілотники, артилерію та авіабомби. Унаслідок обстрілів поранень дістали троє людей — дві жінки віком 64 та 76 років і 38-річний чоловік.
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