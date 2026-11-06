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06 листопада 2026, 19:35

Катували струмом і ламали кістки українським полоненим: СБУ оголосила підозру очільнику тюрми в Луганську

06 листопада 2026, 19:35
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Фото: СБУ
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СБУ заочно повідомила про підозру керівнику незаконної тюрми, створеної російськими окупантами в Луганську. За даними слідства, він організував систематичні катування українських патріотів і місцевих жителів, які чинили спротив окупаційному режиму

Про це повідомили у Службі безпеки України, передає RegioNews.

Як встановило розслідування, підозрюваний — колишній посадовець адміністрації однієї з місцевих колоній, який ще у 2014 році перейшов на бік Росії. Згодом представники так званого "силового блоку" окупаційної адміністрації призначили його керівником незаконної "Луганської установи виконання покарань МВС ЛНР". Пізніше її перейменували на "СІЗО № 1".

Від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти утримували там українських патріотів та жителів регіону, які виступали проти кремлівського режиму.

За матеріалами справи, людей тримали у переповнених холодних камерах без опалення, теплого одягу та ковдр. У приміщеннях були антисанітарні умови, а ув’язнених позбавляли належного харчування, води та медичної допомоги. Це призводило до виснаження організму, загострення хронічних хвороб і розвитку важких інфекцій.

Крім того, до ув’язнених систематично застосовували фізичне насильство. За даними слідства, людей катували електричним струмом і били гумовими кийками ПР-73. Деяким полоненим ламали кістки, продовжуючи побиття, доки ті не втрачали свідомість.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили керівнику незаконної тюрми про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з цивільним населенням.

Наразі підозрюваний переховується на тимчасово окупованій території України. Правоохоронці проводять заходи для притягнення його до відповідальності.

Нагадаємо,що вісім років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Херсона працював "молодшим інспектором" у незаконно створеній російськими військовими тюрмі.

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