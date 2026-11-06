Понад 50 атак за день: на Дніпропетровщині 3 людей дістали поранень

Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж 6 листопада російські війська понад 50 разів атакували шість районів Дніпропетровської області. Противник застосовував безпілотники, артилерію та авіабомби. Унаслідок обстрілів поранень дістали троє людей — дві жінки віком 64 та 76 років і 38-річний чоловік

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації, передає RegioNews .

На Нікопольщині під ударами опинилися райцентр, Марганецька, Червоногригорівська, Мирівська та Покровська громади. Там пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки, магазин та автомобіль. Троє поранених — дві жінки та чоловік — лікуватимуться амбулаторно.

У Дніпровському районі, зокрема в Царичанській громаді, пошкоджена інфраструктура. У Кам’янському російські удари понівечили спортивний комплекс. Також пошкодження інфраструктури зафіксували у Жовтоводській та П’ятихатській громадах Кам’янського району.

На Самарівщині росіяни атакували інфраструктуру Магдалинівської та Перещепинської громад.

На Синельниківщині під ворожим вогнем опинилися Покровська, Зайцівська, Васильківська та Слов’янська громади. Там пошкоджені приватний будинок і складське приміщення.

На Криворіжжі, у Зеленодольській та Грушівській громадах, понівечені заклад освіти, складське приміщення та приватний будинок.

Нагадаємо, раніше російські війська завдали удару по приватному житловому будинку в Путивльській громаді на Сумщині. Рятувальники деблокували з-під завалів чоловіка. На жаль, загинула жінка.