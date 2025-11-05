В Запорожье начался отопительный сезон: к 11 ноября подключат жилые дома
В Запорожской области, в том числе и в областном центре, стартовал отопительный сезон
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, тепло уже подано в две общины – Матвеевскую и Таврическую, где отапливаются три учебных заведения и два медицинских учреждения.
С сегодняшнего дня в Запорожье продолжается поэтапный запуск оборудования. В ближайшие дни тепло будет постепенно поступать в школы, детсады, больницы и жилые дома.
Концерн "Городские тепловые сети" приступил к запуску котельных и подачи теплоносителя, а управляющие компании выполняют работы по приему тепла в домах.
Подключение жилищного фонда и отладка систем продлится с 5 по 11 ноября.
Напомним, в Харькове и области также стартовал отопительный сезон. По состоянию на 3 ноября к теплу подключены 258 многоквартирных домов.
Ранее эксперт по энергетике Геннадий Рябцев сообщил, что в Украине могут возникнуть проблемы с отоплением. По его словам, основные риски сохраняются в регионах, традиционно имеющих проблемы с теплоснабжением, в частности в Кривом Роге, Чернигове и Одессе.
