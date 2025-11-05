15:18  04 ноября
05 ноября 2025, 07:45

В Запорожье начался отопительный сезон: к 11 ноября подключат жилые дома

05 ноября 2025, 07:45
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Запорожской области, в том числе и в областном центре, стартовал отопительный сезон

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, тепло уже подано в две общины – Матвеевскую и Таврическую, где отапливаются три учебных заведения и два медицинских учреждения.

С сегодняшнего дня в Запорожье продолжается поэтапный запуск оборудования. В ближайшие дни тепло будет постепенно поступать в школы, детсады, больницы и жилые дома.

Концерн "Городские тепловые сети" приступил к запуску котельных и подачи теплоносителя, а управляющие компании выполняют работы по приему тепла в домах.

Подключение жилищного фонда и отладка систем продлится с 5 по 11 ноября.

Напомним, в Харькове и области также стартовал отопительный сезон. По состоянию на 3 ноября к теплу подключены 258 многоквартирных домов.

Ранее эксперт по энергетике Геннадий Рябцев сообщил, что в Украине могут возникнуть проблемы с отоплением. По его словам, основные риски сохраняются в регионах, традиционно имеющих проблемы с теплоснабжением, в частности в Кривом Роге, Чернигове и Одессе.

31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
07 августа 2025
