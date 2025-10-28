В Украине могут возникнуть проблемы с отоплением: энергоэксперт назвал города

В Украине постепенно уменьшается количество городов с централизованным теплоснабжением, поскольку все больше домохозяйств переходят на индивидуальные системы отопления

Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев сообщил об этом во время эфира "Вечер.LIVE", передает RegioNews.

По его словам, основные риски сохраняются в регионах, традиционно имеющих проблемы с теплоснабжением, в частности в Кривом Роге, Чернигове и Одессе.

"Эти города исторически остаются самыми уязвимыми с точки зрения стабильного обеспечения теплом", - отметил Рябцев.

Он добавил, что правительство готовит решение, которое должно упростить установку индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), однако процесс следует ускорить, чтобы домохозяйства могли самостоятельно обеспечивать отопление без привязки к централизованным сетям.

Напомним, на прошлой неделе министерша энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что отопительный сезон начнется в ближайшие дни. Она заметила, что во многих регионах отопление уже подали в социальные учреждения и объекты критической инфраструктуры.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица Украины готовится к самому тяжелому отопительному сезону за время войны. Он подчеркнул, что враг целенаправленно атакует энерго- и теплогенерирующие объекты, используя дроны и ракеты, что затрудняет стабильную работу систем отопления.