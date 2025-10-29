На Одесщине стартует отопительный сезон: когда в домах станет тепло

22:03  29 октября
В Одесской области официально начинается отопительный сезон — тепло в домах появится в ближайшие 10–14 дней

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер в эфире Общественного, передает RegioNews.

По его словам, он уже подписал распоряжение о старте отопительного периода. Конкретная дата подачи тепла в каждой общине будет зависеть от температуры воздуха:

"В северных регионах нашей области отопление включат в течение трех-пяти суток, в Одессе и на юге - ориентировочно через неделю-полторы, максимум за две", - уточнил Кипер.

Сейчас в Одесской области солнечно и тепло, поэтому власти не спешат с подключением, чтобы сэкономить энергоресурсы. Все котельные готовы к работе. Отопление будут включать в тех населенных пунктах, где температура несколько дней будет держаться ниже +8 °С.

Отопительный сезон официально стартовал 28 октября. Президент Владимир Зеленский сообщил, что государство уже обеспечило 70% необходимых средств на импорт газа, а также получит поддержку от ЕС и Нидерландов.

Напомним, на прошлой неделе министерша энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что отопительный сезон начнется в ближайшие дни. Она заметила, что во многих регионах отопление уже подали в социальные учреждения и объекты критической инфраструктуры.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица Украины готовится к самому тяжелому отопительному сезону за время войны. Он подчеркнул, что враг целенаправленно атакует энерго- и теплогенерирующие объекты, используя дроны и ракеты, что затрудняет стабильную работу систем отопления.

