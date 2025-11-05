У Запоріжжі розпочався опалювальний сезон: до 11 листопада підключать житлові будинки

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Запорізькій області, зокрема й в обласному центрі, стартував опалювальний сезон

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, тепло вже подано у дві громади – Матвіївську та Таврійську, де опалюються три заклади освіти та дві медичні установи.

Відсьогодні у Запоріжжі триває поетапний запуск обладнання. Найближчими днями тепло поступово надходитиме до шкіл, дитсадків, лікарень та житлових будинків.

Концерн "Міські теплові мережі" розпочав запуск котелень і подачу теплоносія, а керуючі компанії виконують роботи з прийому тепла у будинках.

Підключення житлового фонду та налагодження систем триватиме з 5 по 11 листопада.

Нагадаємо, у Харкові та області також стартував опалювальний сезон. Станом на 3 листопада до тепла підключено 258 багатоквартирних будинків.

Раніше експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев повідомив, що в Україні можуть виникнути проблеми з опаленням. За його словами, основні ризики зберігаються в регіонах, які традиційно мають проблеми з теплопостачанням, зокрема в Кривому Розі, Чернігові та Одесі.

