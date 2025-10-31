16:12  31 октября
31 октября 2025, 16:44

Стало известно, сколько украинских потребителей уже подключено к теплоснабжению

31 октября 2025, 16:44
иллюстративное фото: из открытых источников
В Украине к системам теплоснабжения уже подключено более 62% потребителей

Как передает RegioNews, об этом сообщил и.о. главы Государственной инспекции энергетического надзора Анатолий Замулко.

"Несмотря на сложности большинства регионов, удалось подготовиться вовремя. Теплоснабжающие организации выполнили свои обязанности по подготовке к отопительному периоду, провели ремонтную кампанию и испытания своих сетей", – отметил он.

Глава Государственной инспекции энергетического надзора отметил, что во время проверок инспекторами Госэнергонадзора выявлено около 3,5 тысяч замечаний к состоянию энергетических объектов, подавляющее большинство из которых уже устранено.

Ранее эксперт по энергетике Геннадий Рябцев сообщил, что в Украине могут возникнуть проблемы с отоплением. По его словам, основные риски сохраняются в регионах, традиционно имеющих проблемы с теплоснабжением, в частности в Кривом Роге, Чернигове и Одессе.

31 октября 2025
07 августа 2025
