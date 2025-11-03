14:09  03 ноября
03 ноября 2025, 13:39

Старт отопительного сезона на Харьковщине: тепло получили более 250 домов

03 ноября 2025, 13:39
В Харькове и области стартовал отопительный сезон. По состоянию на 3 ноября к теплу подключены 258 многоквартирных домов

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в работе – 99 котельных, которые обеспечивают отопление почти для 160 социальных объектов, среди которых больницы, школы и детские сады.

Сейчас отопление запущено в 24 общинах области.

Кроме того, регион готовится к возможным перебоям с электроснабжением. В случае продолжительных отключений в Харькове и населенных пунктах области уже развернуто 960 пунктов несокрушимости, где жители смогут согреться, подзарядить телефоны и получить помощь.

Напомним, на прошлой неделе в Украине на этой неделе стартовал отопительный сезон. По состоянию на 1 ноября, общины в 18 регионах начали подачу тепла в жилые дома.

Ранее эксперт по энергетике Геннадий Рябцев сообщил, что в Украине могут возникнуть проблемы с отоплением. По его словам, основные риски сохраняются в регионах, традиционно имеющих проблемы с теплоснабжением, в частности в Кривом Роге, Чернигове и Одессе.

