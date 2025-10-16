Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода

Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масштабных учений, а также предпринимать ряд других мер для спасения городов от замерзания

Шостка. Фото: из открытых источников

Риск массовых аварий

Из-за масштабных обстрелов этой осенью в Украине, по разным оценкам, было разрушено до 60% мощностей газовой добычи. Нехватка газа привела к тому, что власти ряда городов приняли решение отодвинуть срок начала отопительного сезона, в частности, такое решение приняли во Львове и Днепре. Не спешат включать отопление в жилые дома и в Киеве. Также продолжающиеся удары по энергетическим объектам Украины привели к тому, что еще до начала холодов некоторые города на время оказались обесточены и лишены водоснабжения. Подобное произошло в столице в результате массированной атаки 10 октября. До этого массированным обстрелам подверглась Шостка Сумской области, из-за чего в городе пропали свет и газ, и местные жители вынуждены были готовить еду на улице . Причем, по словам исследовательницы KSE Institute, чьи родители проживают в Шостке, электроэнергия в центральной части города отсутствовала вплоть до 14 октября.

Отметим, что эти и другие коммунальные коллапсы в ряде городов произошли не во время "минусовых" температур. Если отопление пропадет или существенно снизится температура, это вызовет массовые аварии в энергетической сфере, так как для обогрева жители будут массово использовать электрообогреватели. Например, вечером 14 октября в Киеве в связи с повышенной нагрузкой на энергосистему без электроэнергии временно остались жители трех районов.

О том, насколько серьезно изношена объединенная энергосистема Украины, могут свидетельствовать данные "Укрэнерго" за 2020 год. Физический износ и моральное старение энергоблоков теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) пять лет назад составляло более 80%. Сообщалось также об отработке расчетного технического ресурса большинством ЛЭП и ПС напряжением 220 кВ и выше, о недостаточном уровне статической и динамической устойчивости отдельных узлов энергосистемы, о приближении к окончанию срока проектной эксплуатации энергоблоков АЭС и др. И вряд ли за последние годы ситуация улучшилась.

Сохранение многоэтажек

Администрации крупных городов призывают жителей на время отопительного сезона продумать варианты выезда в частные дома в селах, где есть запасы твердого топлива. Однако это не снимает с местных властей обязанность оказывать помощь жителям, так как есть большое количество уязвимых категорий граждан, у которых нет родственников и знакомых, к которым они могли бы переехать в случае ЧП. А потому эксперты в сфере ЖКХ советуют местным органам самоуправления прямо сейчас начинать готовиться к возможному "часу Х".

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко считает, что местным властям следует обратить внимание на обеспечение предприятий теплокоммунэнерго и объектов водоканала достаточным количеством генераторов и газопоршневыми установками – автономными системами генерации, работающего на природном или другом горючем газе.

Кроме того, следует отработать вопрос по подготовке жилого фонда к отопительному сезону. Обеспечить дома генераторами и инверторами насосы, которые подают воду и теплоноситель на верхние этажи высоток, потому как в девятиэтажке за счет естественного давления в тепловой системе тот же теплоноситель или вода поднимаются не выше пятого – шестого этажей. Также, считает эксперт, городским службам необходимо проверить в многоквартирных домах состояние электрических сетей, тепловых сетей, канализацию, водопровод.

Глава союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко. Фото: из личного архива

"Вплоть до того, чтобы собрать всех руководителей ЖЭКов, частных управляющих компаний, ОСМД и вместе с ними проверить все дома", – рассказал Regionews Олег Попенко.

Следующим этапом, по мнению эксперта, должны стать командно-штабные учения, которые позволят определить время необходимое для слива воды в многоквартирном доме. Это нужно для того, чтобы во время морозов и отсутствия отопления вода не замерзла и не разорвала трубы. По самым оптимистичным прогнозам при температуре минус 15 градусов многоэтажка замерзает в течение 36-48 часов. Впрочем, есть мнение, что трубы может рвать уже через сутки при температуре минус 10 – все зависит от расположения труб, их качества, утепления дома.

"Поэтому проводится расчет – сколько нужно времени на одного человека, чтоб слить воду с многоквартирного дома. Исходя из этого определяется, какое количество людей готово к проведению таких работ, сколько еще людей потребуется, как их обучить, кто будет заниматься этими задачами", – отметил Олег Попенко.

Он привел пример с одной из управляющих компаний в Дарницком районе Киева, обслуживающей 550 домов, и в которой работают максимум до десяти слесарей. Такое количество коммунальщиков, по мнению Олега Попенко, в случае ЧП в течение 48 часов смогут спустить воду лишь в небольшой части домов. И это при условии, что люди будут обеспечены транспортом и всем необходимым, и не произойдет каких-то технических трудностей во время работы.

О том, с чем рискует столкнутся город в случае отключения централизованного отопления при низких температурах, свидетельствует печальный опыт 120-тысячного Алчевска Луганской области в 2006 году. Тогда из-за аварийного отключения электроэнергии в 20-градусный мороз в городе пропало тепло, при этом коммунальные службы не слили в многоэтажках воду, что привело к замерзанию и разрыву труб. Для спасения населения от холода, а также ремонта системы были задействованы специалисты со всей Украины.

Удастся ли местным властям подготовить на случай ЧП необходимое количество работников? Ситуация выглядит маловероятной учитывая общую статистику в сфере ЖКХ. По словам Олега Попенко, по состоянию на 2019 год средняя цифра по коммунальным предприятиям Киева составляла 56% заполнения табельного расписания рабочими специальностями. Сейчас, считает он, не более 35-40%.

"У нас же, кроме того, что людей нет, так мы их еще не готовим. Люди не хотят идти учиться на слесарей, сантехников. Еще на электриков как-то идут, однако многие из тех, кто получил специальность в 2019-2020 годах уехали в ту же Польшу на заработки", – отметил он.

Еще одной важной проблемой является мобилизация, которая "проредила" кадры многих коммунальных служб. Пример – город Канев Черкасской области. С середины лета жители жаловались местным властям на отсутствие уличного освещения. Наконец в сентябре власти сообщили , что единственного работника, который занимался ремонтом уличного освещения и электромонтажными работами, призвали на военную службу. Другого работника на тот момент найти не удалось.

Организация поддержки

Как отмечалось выше, далеко не все горожане в случае ЧП смогут выехать в села на время зимы. К тому же, многие частные дома в сельской местности не оборудованы печным отоплением. Да и машина дров, которая сегодня стоит: сосна – от 13 тыс. грн, дуб – от 16 тыс. грн, может стать дефицитом в случае ажиотажа. Эксперт по ЖКХ Кристина Ненно советует органам местного самоуправления уделить большое внимание "пунктам несокрушимости", оборудовать их водой, едой, обогревом.

Эксперт по ЖКХ Кристина Ненно. Фото: из личного архива

"Понятно, что в бюджетах громад не хватает средств, но можно обратиться в благотворительные организации, и они обеспечивают едой быстрого питания", – рассказала она Regionews .

Олег Попенко отмечает, что ситуация в Шостке, где жители вынуждены были готовить еду на улице, показала, что местные власти не предусмотрели ситуацию с достаточным количеством полевых кухонь, чтобі накормить 20 тыс. людей. И вряд ли в городах с населением 200-300 тыс. и больше ситуация выглядит лучше.

Некоторые социологи обращают внимание властей на поддержку пожилых людей. Временные пункты обогрева проблемы не решают, поскольку имеют ограниченные запасы. Да и добраться туда многие маломобильные пенсионеры самостоятельно вряд ли смогут, поэтому предпочтут оставаться в своей квартире, которая часто находится в неудовлетворительном состоянии, так как ее владелец с маленькой пенсией не может установить себе качественные двери, пластиковые окна, утеплить фасад. В случае же холодных батарей и отсутствия электроэнергии находиться в таких помещениях пожилому человеку со слабым здоровьем будет опасно для жизни. Поэтому не лишним было бы заранее продумать возможность перевезти наиболее уязвимых пенсионеров на время в лучше оборудованные здания, где есть надлежащие условия проживания. Это могут быть общежития, ведомственные санатории, также можно было бы договориться с бизнесом, у которого есть небольшие гостиницы и хостелы.

Еще один важный аспект – связь. При длительном блэкауте жители не смогут воспользоваться мобильным телефоном и мессенджерами. В этом случае Кристина Ненно советует жителям заблаговременно оговорить с родственниками и друзьями точку встречи для оказания друг другу помощи. То же касается и городских служб, у которых заранее должна быть продумана координация для решения оперативных задач при проблемах со связью.

Реальные действия

В этой главе будут приведены примеры того, как местные власти делали все от них зависящее, чтобы реально помочь людям в преодолении коммунальной катастрофы. Ранее мы рассказывали о Сергее Аникине – старосте села Рыжевка Белопольской общины Сумской области, что в километре от границы с Россией.

Вместе с несколькими односельчанами мужчина под обстрелами строил небольшой мост, так как иных дорог въехать и выехать в село не было. До этого староста активно занимался вопросом восстановления энергоснабжения Рыжевки после обстрелов. Он договорился с бригадой электриков, и с их помощью удалось вернуть электроэнергию в населенный пункт, но уже через несколько месяцев линия вновь была перебита, и на этот раз электрики наотрез отказались ехать из-за риска попасть под обстрел. Тогда староста организовал жителей и вместе с ними попытался восстановить электроснабжение, впрочем сделать это без специалистов и необходимых ресурсов жителям села было не под силу.

Село Прибугское Галициновской общины Николаевской области в 2022 году в течение восьми месяцев после начала полномасштабной войны пребывало в "серой" зоне в трех километрах от линии боевого соприкосновения. В селе на тот момент оставалось всего 25 жителей, при этом добраться до села было смертельно опасно, так как дороги обстреливались. Несмотря на это, староста Сергей Алдабаев на своей машине продолжал регулярно возить людям продовольствие. После завершения боевых действий вокруг населенного пункта староста инициировал жителей на работы по восстановлению электроснабжения, хотя у многих жителей было повреждено собственное жилье, которое нуждалось в ремонте.

Староста села Прибужское Николаевской области Сергей Алдабаев. Фото: "Суспільне"

"Мы с жителями решили так: скорейшее восстановление электроэнергии в селе необходимо не сотрудникам районных электросетей, которые за работу получают зарплату, а нам – местным жителям. Если каждый будет ожидать, что вместо него все сделают, ничего не выйдет. От капельки усилий каждого человека зависит развитие всех", – рассказал Сергей Алдабаев нашим журналистам.

Что касается всесторонней поддержки людей, то большую роль здесь играет хорошо налаженная коммуникация, которая позволит местным властям лучше узнать потребности людей и попытаться их решить. Хороший опыт здесь продемонстрировала Дергачевская община Харьковской области, которая сегодня страдает от повседневных обстрелов. Город Дергачи с населением 17 тысяч человек местная администрация поделила на условные 26 локаций, каждую из которых курировал волонтер. Это дало возможность оперативно информировать местных жителей о сроках выдачи гуманитарной помощи, избегая скопления, а властям обладать более полной информацией о нуждах людей. В итоге оперативную помощь получали не только уязвимые категории населения, но и жители, которые туда не подпадали, при этом нуждались в дополнительной гуманитарной поддержке.

Ситуация последнего времени показала, что возможность коммунальной катастрофы в нынешнем отопительном сезоне – это вполне реально. Поэтому властям всех уровней следует предпринимать ряд срочных превентивных мер по минимизации возможного ущерба и оказанию необходимой поддержки гражданам. Жизнь показывает, что если к своим обязанностям подойти со всей отдачей, то оказать достойную поддержку людям можно и в гораздо более сложных условиях, имея при этом меньше ресурсов. Только при таком подходе возможно сохранить работоспособность системы и строить планы на развитие.