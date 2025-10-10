12:45  10 октября
10 октября 2025, 13:11

На оккупированной ЗАЭС начали возобновлять электроснабжение: что известно

10 октября 2025, 13:11
Читайте також українською мовою
Фото: российские паблики
Читайте також
українською мовою

На временно оккупированной Запорожской атомной электростанции приступили к работе по восстановлению внешнего электроснабжения

Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии, передает RegioNews.

Специалисты приступили к ремонтным работам на поврежденных участках линий электропередач напряжением 750 киловольт "Днепровская" и 330 кВ "Ферросплавная-1".

Обе линии расположены по разные стороны линии фронта вблизи станции.

"После интенсивных консультаций начался процесс, ведущий к возобновлению электроснабжения вне объекта – через линии "Днепровская" и "Ферросплавная-1"", – заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Ранее руководитель ОО "Центр изучения оккупации" Петр Андрющенко заявил, что российские войска перешли ко второй фазе своего плана по реинтеграции временно оккупированной Запорожской атомной электростанции – провокаций с имитацией ядерной угрозы.

Напомним, 23 сентября была отключена единая линия электропередачи, по которой Запорожская АЭС получала питание от украинской энергосистемы. Это стало десятым подобным случаем блекаута с момента ее оккупации россиянами.

Как отметили в МИДе Украины, Россия намеренно отключила Запорожскую атомную электростанцию от украинской энергосистемы, готовя ее переподключение к собственной сети.

Евросоюз требует от России срочно прекратить боевые действия вокруг Запорожской АЭС для восстановления электроснабжения, обеспечивающего жизнеспособность объекта.

