Иллюстративное фото: pixabay

Ночью 10 октября враг массированно атаковал Украину. Силы ПВО работали и в Полтавской области

Об этом сообщил и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут, передает RegioNews.

В результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.

Без света остались 16 578 бытовых и 800 юридических абонентов.

В области введены аварийные графики отключений (ГАО) и специальные ГАО. Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.

Кроме того, в результате атаки повреждены несколько частных домов. Информации о пострадавших нет.

Напомним, из-за последствий массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру Украины на территории Сумской, Полтавской и Харьковской областей 10 октября введены графики аварийных отключений электроэнергии.

Также экстренные отключения света введены в Киевской области.