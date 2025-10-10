12:45  10 жовтня
На Черкащині військовий вбив 2-річного сина співмешканки
12:09  10 жовтня
На Полтавщині зіткнулися два легковики: серед трьох постраждалих – 17-річний водій
11:47  10 жовтня
На Київщині знайшли дворічного хлопчика, який загубився в лісі
UA | RU
UA | RU
10 жовтня 2025, 13:11

На окупованій ЗАЕС почали відновлювати електропостачання: що відомо

10 жовтня 2025, 13:11
Читайте также на русском языке
Фото: російські пабліки
Читайте также
на русском языке

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції розпочали роботи з відновлення зовнішнього електропостачання

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії, передає RegioNews.

Фахівці розпочали ремонтні роботи на пошкоджених ділянках ліній електропередач напругою 750 кіловольт "Дніпровська" та 330 кВ "Феросплавна-1".

Обидві лінії розташовані по різні сторони лінії фронту поблизу станції.

"Після інтенсивних консультацій розпочався процес, що веде до відновлення електропостачання поза межами об’єкта – через лінії "Дніпровська" та "Феросплавна-1"", – заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Раніше керівник ГО "Центр вивчення окупації" Петро Андрющенко заявив, що російські війська перейшли до другої фази свого плану щодо реінтеграції тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції – провокацій із імітацією ядерної загрози.

Нагадаємо, 23 вересня була відключена єдина лінія електропередачі, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми. Це стало десятим таким випадком блекауту з моменту її окупації росіянами.

Як зазначили у МЗС України, Росія навмисно відключила Запорізьку атомну електростанцію від української енергосистеми, готуючи її перепідключення до власної мережі.

Євросоюз вимагає від Росії терміново припинити бойові дії навколо Запорізької АЕС для відновлення електропостачання, яке забезпечує життєздатність об'єкта.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Запорізька область Запорізька АЕС енергетика МАГАТЕ окупація окупанти
Кремль посилює мобілізацію на ТОТ Запоріжжя, – Андрющенко
10 жовтня 2025, 09:46
Росія масовано атакувала енергетику України: в низці областей – аварійні відключення
10 жовтня 2025, 09:31
На Полтавщині через ворожу атаку пошкоджений енергооб’єкт: частина області залишилася без світла
10 жовтня 2025, 08:46
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
Суддя Марина Барсук: під тиском суспільства і нестачею кадрів – як судді щодня складають іспит на довіру
10 жовтня 2025, 15:50
В Одесі судитимуть 33-річну жінку, яка розповсюджувала особливо небезпечний психотроп на території міста
10 жовтня 2025, 15:29
Півмільйона гривень з рахунків померлих: поліцейські Київщини повідомили про підозру працівниці банку
10 жовтня 2025, 14:27
Наші вимоги мають лежати на столі і їх має бути лише дві
10 жовтня 2025, 14:15
Небезпечний обід у ліцеї на Хмельниччині — школярка порізалася склом
10 жовтня 2025, 14:00
За 5 спиляних дерев жителю Одещини загрожує до 5 років ув’язнення
10 жовтня 2025, 13:46
Без води навіть у владі: Кабмін – із біотуалетами, парламент – з технічною водою
10 жовтня 2025, 13:28
У Міненерго заявили, що через нічні удари по енергосистемі графіків відключень не уникнути
10 жовтня 2025, 12:55
На Черкащині військовий вбив 2-річного сина співмешканки
10 жовтня 2025, 12:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »