На окупованій ЗАЕС почали відновлювати електропостачання: що відомо

Фото: російські пабліки

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції розпочали роботи з відновлення зовнішнього електропостачання

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії, передає RegioNews.

Фахівці розпочали ремонтні роботи на пошкоджених ділянках ліній електропередач напругою 750 кіловольт "Дніпровська" та 330 кВ "Феросплавна-1".

Обидві лінії розташовані по різні сторони лінії фронту поблизу станції.

"Після інтенсивних консультацій розпочався процес, що веде до відновлення електропостачання поза межами об’єкта – через лінії "Дніпровська" та "Феросплавна-1"", – заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Раніше керівник ГО "Центр вивчення окупації" Петро Андрющенко заявив, що російські війська перейшли до другої фази свого плану щодо реінтеграції тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції – провокацій із імітацією ядерної загрози.

Нагадаємо, 23 вересня була відключена єдина лінія електропередачі, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми. Це стало десятим таким випадком блекауту з моменту її окупації росіянами.

Як зазначили у МЗС України, Росія навмисно відключила Запорізьку атомну електростанцію від української енергосистеми, готуючи її перепідключення до власної мережі.

Євросоюз вимагає від Росії терміново припинити бойові дії навколо Запорізької АЕС для відновлення електропостачання, яке забезпечує життєздатність об'єкта.