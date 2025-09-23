17:36  23 сентября
Кофе в Украине подорожает: на сколько увеличатся суммы в чеке
17:13  23 сентября
В Киеве умерла 24-летняя роженица с ожогами более 80% тела после удара по Святошинскому району
19:52  23 сентября
На Днепропетровщине мужчина расстрелял соседа из-за ревности
23 сентября 2025, 20:26

На Запорожской АЭС – десятый блэкаут с начала российской оккупации

23 сентября 2025, 20:26
Фото: Facebook
Во вторник, 23 сентября, в 16.56 была отключена единая линия электропередачи, через которую Запорожская АЭС получала питание от украинской энергосистемы. Это стало десятым подобным случаем блэкаута с момента ее оккупации россиянами

Об этом сообщает Министерство энергетики, передает RegioNews.

ЗАЭС перешла на питание своих потребностей от дизельных генераторов. Это считается серьезным нарушением условий его нормальной эксплуатации.

С начала оккупации Запорожская АЭС неоднократно оставалась без внешнего питания из-за российских обстрелов и повреждений энергетической инфраструктуры.

"Сегодняшний инцидент в очередной раз доказывает, что российская оккупация является главной угрозой безопасной работе ЗАЭС", – подчеркнули в Минэнерго.

Напомним, ранее генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приняла резолюцию с требованием немедленной деоккупации Запорожской АЭС. "За" проголосовали 62 государства-члена.

