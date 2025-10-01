ЕС призвал Россию вывести войска из ЗАЭС и прекратить боевые действия

Иллюстративное фото: из открытых источников

Европейский Союз требует от России срочно прекратить боевые действия вокруг Запорожской атомной электростанции для восстановления электроснабжения, обеспечивающего жизнеспособность объекта

Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС, передает RegioNews.

В документе напомнили, что на прошлой неделе ЗАЭС снова потеряла связь с последним внешним источником питания – это уже десятый случай с начала полномасштабной войны. В ЕС подчеркнули, что нынешнее отключение является самым продолжительным и серьезным, ведь боевые действия препятствуют ремонту и восстановлению линий электропередач.

Сейчас подача электроэнергии, необходимой для охлаждения шести остановленных реакторов и поддержания ядерной безопасности зависит только от аварийных дизель-генераторов. Длительная потеря питания может поставить под угрозу системы безопасности станции.

"ЕС полностью поддерживает усилия МАГАТЭ по ремонту линий электропередач в соответствии с семью столбами ядерной безопасности", – заявил спикер.

В Евросоюзе в очередной раз подчеркнули, что Россия должна немедленно, безоговорочно и полностью вывести свои войска, технику и другой несанкционированный персонал из ЗАЭС и территории Украины. Возвращение станции под контроль законной украинской власти назвали единственным долгосрочным решением для минимизации риска ядерной катастрофы с глобальными последствиями.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 30 сентября подтвердил, что ЗАЭС уже седьмой день остается отключенной от сети и работает исключительно на дизель-генераторах.

По его словам, один из генераторов уже вышел из строя, что делает ситуацию критической.

Глава государства подчеркнул, что именно российские обстрелы не позволяют восстановить линии электропередачи и обеспечить базовую ядерную безопасность станции.

Напомним, ранее генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приняла резолюцию с требованием немедленной деоккупации Запорожской АЭС. "За" проголосовали 62 государства-члена.