09:58  01 октября
В Киев с неанонсированным визитом приехала принцесса Анна
09:34  01 октября
В Мукачево 11-летний мальчик стрелял из револьвера на улице
09:09  01 октября
Двойное убийство и поджог дома в Черкасской области: полиция задержала злоумышленника
01 октября 2025, 10:35

ЕС призвал Россию вывести войска из ЗАЭС и прекратить боевые действия

01 октября 2025, 10:35
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Европейский Союз требует от России срочно прекратить боевые действия вокруг Запорожской атомной электростанции для восстановления электроснабжения, обеспечивающего жизнеспособность объекта

Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС, передает RegioNews.

В документе напомнили, что на прошлой неделе ЗАЭС снова потеряла связь с последним внешним источником питания – это уже десятый случай с начала полномасштабной войны. В ЕС подчеркнули, что нынешнее отключение является самым продолжительным и серьезным, ведь боевые действия препятствуют ремонту и восстановлению линий электропередач.

Сейчас подача электроэнергии, необходимой для охлаждения шести остановленных реакторов и поддержания ядерной безопасности зависит только от аварийных дизель-генераторов. Длительная потеря питания может поставить под угрозу системы безопасности станции.

"ЕС полностью поддерживает усилия МАГАТЭ по ремонту линий электропередач в соответствии с семью столбами ядерной безопасности", – заявил спикер.

В Евросоюзе в очередной раз подчеркнули, что Россия должна немедленно, безоговорочно и полностью вывести свои войска, технику и другой несанкционированный персонал из ЗАЭС и территории Украины. Возвращение станции под контроль законной украинской власти назвали единственным долгосрочным решением для минимизации риска ядерной катастрофы с глобальными последствиями.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 30 сентября подтвердил, что ЗАЭС уже седьмой день остается отключенной от сети и работает исключительно на дизель-генераторах.

По его словам, один из генераторов уже вышел из строя, что делает ситуацию критической.

Глава государства подчеркнул, что именно российские обстрелы не позволяют восстановить линии электропередачи и обеспечить базовую ядерную безопасность станции.

Напомним, ранее генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приняла резолюцию с требованием немедленной деоккупации Запорожской АЭС. "За" проголосовали 62 государства-члена.

26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
07 августа 2025
