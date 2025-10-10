10:43  10 октября
В Киевской области в пожаре в дачном доме погиб мужчина
08:35  10 октября
Коллапс у метро Киева: частично приостановлено движение поездов, пассажиры застряли на станциях
08:28  10 октября
В Одессе задержали водителя, устроившего стрельбу на Фонтанской дороге
10 октября 2025, 09:46

Кремль усиливает мобилизацию на ТОТ Запорожье, – Андрющенко

10 октября 2025, 09:46
Читайте також українською мовою
Фото: zoda.gov.ua
Читайте також
українською мовою

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области резко активизировалась рекрутинговая кампания для контрактной службы в армии РФ

Об этом пишет "Справжнє" со ссылкой на руководителя ОО "Центр изучения оккупации" Петра Андрющенко, передает RegioNews.

По его словам, столь масштабной активности на ТОТ Запорожской области не наблюдалось с начала полномасштабного вторжения РФ.

Андрющенко предположил, что Кремль дал новую мобилизационную задачу, существенно увеличившую план набора личного состава.

"И это – прямая опасность для тех, кто в оккупации. Реальная опасность в этот раз", – заявил Андрющенко.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе россияне "промывают мозги" детям в детских садах. Вместо зарядки и традиционных занятий они проводят пропагандистские уроки.

09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
