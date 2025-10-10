Кремль усиливает мобилизацию на ТОТ Запорожье, – Андрющенко

Фото: zoda.gov.ua

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области резко активизировалась рекрутинговая кампания для контрактной службы в армии РФ

Об этом пишет "Справжнє" со ссылкой на руководителя ОО "Центр изучения оккупации" Петра Андрющенко, передает RegioNews.

По его словам, столь масштабной активности на ТОТ Запорожской области не наблюдалось с начала полномасштабного вторжения РФ.

Андрющенко предположил, что Кремль дал новую мобилизационную задачу, существенно увеличившую план набора личного состава.

"И это – прямая опасность для тех, кто в оккупации. Реальная опасность в этот раз", – заявил Андрющенко.

