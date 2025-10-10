10:43  10 октября
10 октября 2025, 09:31

Россия массированно атаковала энергетику Украины: в ряде областей – аварийные отключения

10 октября 2025, 09:31
Фото: ГСЧС
В ночь на 10 октября российская армия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по критической инфраструктуре Украины. Ряд областей остался без электроснабжения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского.

"На многих объектах критической инфраструктуры продолжается ликвидация российского удара по энергетике. Циничная и просчитанная атака: более 450 дронов и более трех десятков ракет против всего, что обеспечивает нормальность жизни и чего россияне хотят нас лишить", – говорится в сообщении.

Известно, что по стране пострадали более 20 человек – всем оказывается необходимая помощь. В результате атаки в Запорожье погиб ребенок.

В Киеве бригады работают над восстановлением электро- и водоснабжения. Отключения электроэнергии зафиксированы в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской областях и на Днепропетровщине. Также восстанавливаются после атаки Запорожье, Кировоградщина и Херсонщина.

Все необходимые службы работают над ликвидацией последствий и восстановлением критических объектов.

Зеленский подчеркнул, что именно гражданская и энергетическая инфраструктура была главной целью российских ударов в преддверии отопительного сезона.

"Нужны не пустые слова, а решительные действия – США, Европы, "семерки" – в реализации поставок ПВО, в санкциях. Рассчитываем на реакцию на эту жестокость группы "двадцати", всех тех, кто в речах говорит о мире, но воздерживается от реальных шагов. Мир может защититься от этих преступлений, и это обязательно придаст глобальную безопасность. Спасибо всем, кто помогает", – отметил президент.

Напомним, в Киеве из-за технических проблем и сложной ситуации в энергосистеме движение поездов метро частично приостановлено. На станциях образовались большие скопления пассажиров.

