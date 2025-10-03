Фото: из открытых источников

Россия специально отключила Запорожскую атомную электростанцию от украинской энергосистемы, готовя ее переподключение к собственной сети

Об этом 2 октября сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х, передает RegioNews.

По его словам, отключение произошло вручную как тестовый шаг по интеграции станции в энергосистему РФ. Министр выразил обеспокоенность, что следующим шагом оккупанты могут пытаться запустить реактор в опасных условиях – без должного охлаждения, лицензии и вне какого-либо контроля.

"Безответственный шаг, имеющий целью лишь продемонстрировать контроль Путина. Такие безответственные действия России увеличивают риск ядерных инцидентов", – подчеркнул Сибига.

Глава МИД призвал МАГАТЭ активизировать усилия, чтобы обеспечить доступ ремонтных бригад и оборудования для восстановления резервной линии питания. Он подчеркнул необходимость быстрого подключения к АЭС нескольких независимых внешних питаний.

Напомним, 23 сентября была отключена единая линия электропередачи, по которой Запорожская АЭС получала питание от украинской энергосистемы. Это стало десятым подобным случаем блэкаута с момента ее оккупации россиянами.

Евросоюз требует от России срочно прекратить боевые действия вокруг Запорожской АЭС для восстановления электроснабжения, обеспечивающего жизнеспособность объекта.