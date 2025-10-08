11:57  08 октября
Завод хумуса в Украине приостановил производство из-за атаки РФ
08 октября 2025, 10:29

Ядерная угроза на Запорожской АЭС: Россия переходит ко второй фазе провокаций

08 октября 2025, 10:29
Фото: t.me/andriyshTime
Российские войска перешли ко второй фазе своего плана по реинтеграции временно оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) – провокаций с имитацией ядерной угрозы

Об этом сообщает "Справжнє" со ссылкой на руководителя ОО "Центр изучения оккупации" Петра Андрющенко, передает RegioNews.

По его словам, на 15-й день полного отключения ЗАЭС от украинских сетей и питания станции только от дизельных генераторов, так называемая "пресс-секретарь ЗАЭС" Яшина заявила, что якобы Украина "систематически атакует топливные резервуары для генераторов".

Петр Андрющенко подчеркнул, что никакого подтверждения таких "ударов" нет – ни от МАГАТЭ, постоянно мониторящего станцию, ни из открытых источников.

В то же время, российские войска в ночь на 8 октября продолжили артиллерийские обстрелы районов, расположенных непосредственно рядом с АЭС, создавая искусственные риски и провокации.

Напомним, 23 сентября была отключена единая линия электропередачи, по которой Запорожская АЭС получала питание от украинской энергосистемы. Это стало десятым подобным случаем блекаута с момента ее оккупации россиянами.

Как отметили в МИДе Украины, Россия намеренно отключила Запорожскую атомную электростанцию от украинской энергосистемы, готовя ее переподключение к собственной сети.

Евросоюз требует от России срочно прекратить боевые действия вокруг Запорожской АЭС для восстановления электроснабжения, обеспечивающего жизнеспособность объекта.

Запорожская область Запорожская АЭС ядерная безопасность российская армия война угроза
