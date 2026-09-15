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15 сентября 2026, 17:55

ВАКС снял с Ермака электронный браслет, потому что он "являет угрозу жизни и здоровью"

15 сентября 2026, 17:55
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Фото из открытых источников
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Высший антикоррупционный суд снял с экс-руководителя Офиса президента Андрея Ермака электронный браслет. Это произошло после объяснений медицинского эксперта

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает RegioNews.

Медицинский эксперт, к аргументам которого прислушался суд, заявил, что дальнейшее ношение браслета может "составить угрозу жизни и здоровью" Андрея Ермака. В результате ВАКС снял с Ермака браслет, но оставил ему следующие обязанности:

прибывать по каждому требованию в суд
сообщать об изменении места жительства и работы
сдать загранпаспорт
не общаться с подозреваемыми и свидетелями.

Андрей Ермак не может отлучаться без разрешения за пределы Киева и области, а также Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей с возможностью транзита через другие области.

Напомним, 11 мая вечером НАБУ и САП провели следственные действия , которые касались бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Впоследствии ему сообщили о подозрении по делу об отмывании 460 миллионов гривен, связанном со строительством элитной недвижимости вблизи Киева.

Ермак в ответ на получение подозрения отметил , что владеет "лишь одним автомобилем и одной квартирой".

Также в этом деле подозреваемыми еще шесть человек . НАБУ и САП не назвали имена тех, кому вручили новые подозрения, но, по данным СМИ, речь идет, в частности, о бывшем вице-премьере Украины Алексее Чернышеве и бизнесмене Тимуре Миндиче.

14 мая Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку – содержанию под стражей с альтернативой внесения залога в 140 миллионов гривен.

18 мая эксглава Офиса Президента Андрей Ермак вышел из СИЗО после того, как за него внесли залог.

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