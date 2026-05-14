ВАКС отправил Ермака под стражу с залогом 140 млн грн

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в 140 миллионов гривен

Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода", передает RegioNews.

Судья Виктор Ногачевский частично удовлетворил ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Ранее в САП сообщали, что будут просить для Ермака меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 180 миллионов гривен.

Напомним, Ермак прокомментировал первое судебное заседание по делу, в рамках которого ему сообщили о подозрении. Он отметил, что более 30 лет адвокатского стажа и планирует защищать свои права исключительно в рамках украинского законодательства.

11 мая вечером НАБУ и САП провели следственные действия, которые касались бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Впоследствии ему сообщили о подозрении по делу об отмывании 460 миллионов гривен, связанном со строительством элитной недвижимости вблизи Киева.

Ермак в ответ на получение подозрения отметил , что владеет "лишь одним автомобилем и одной квартирой".

Адвокат бывшего главы ОПУ Игорь Фомин в эфире "Суспильного" отрицал причастность Ермака к легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом. Он считает, что "эта вся ситуация является спровоцированным этим публичным давлением".

Также в этом деле подозреваемыми еще шесть человек . НАБУ и САП не назвали имена тех, кому вручили новые подозрения, но, по данным СМИ, речь идет, в частности, о бывшем вице-премьере Украины Алексее Чернышеве и бизнесмене Тимуре Миндиче.

