В Днепре водитель сбил курьера на мотоцикле
Авария произошла на улице Степана Бандеры напротив рынка "Озерка". Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
В соцсетях местные сообщили, что легковой автомобиль сбил двигавшегося на мотоцикле курьера службы доставки. Как говорят очевидцы, сначала прохожие пытались предоставить водителю двухколесную медицинскую помощь. Впоследствии на место ДТП прибыли экстренные службы.
Правоохранители будут выяснять обстоятельства ДТП.
Напомним, в Черкасской области автомобиль влетел в стену. Авария произошла 13 сентября. В результате ДТП 42-летний пассажир автомобиля погиб на месте происшествия. 19-летний водитель с телесными повреждениями госпитализирован в больницу.
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