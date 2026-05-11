Кооператив "Династия": Ермак впервые прокомментировал подозрение от НАБУ и САП

На вопрос журналистов о кооперативе "Династия" Андрей Ермак заявил, что у него есть только хорошая квартира.

"У меня нет ни одного дома, у меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы видели", – говорит Ермак.

Когда у него спросили о прозвище на пленках НАБУ, бывший глава Офиса президента заявил, что другого имени кроме Андрея Ермака у него нет. Он обещал прокомментировать все, когда закончатся следственные действия.

Напомним, ранее бывший глава Офиса президента Андрей Ермак получил подозрение от НАБУ и САП. Правоохранители подтвердили, что речь идет о деле, которое связано с операцией "Мидас" и строительством комплекса "Династия".