20:59  11 мая
В Черниговской области под обстрелами РФ выгорает 5800 гектаров леса
19:41  11 мая
Отравления водой из колодца: в Кировоградской области младенца госпитализировали с опасной болезнью
19:40  11 мая
Пришел освобождать сына: в ТЦК в Хмельницком пришел ветеран с битой - что говорят в ТЦК
UA | RU
UA | RU
11 мая 2026, 21:30

Операция "Мидас": экс-глава ОП Андрей Ермак получил подозрение

11 мая 2026, 21:30
Читайте також українською мовою
Фото: УП
Читайте також
українською мовою

У НАБУ и САП официально подтвердили подозрение Андрею Ермаку. Речь идет об операции "Мидас"

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители отмечают, что разоблачена организованная группа, причастная к легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом. Теперь подозрение получил бывший руководитель Офиса президента Украины. Андрея Ермака называют одним из участников этой группы.

НАБУ и САП добавили, что речь идет о части 3 статьи 209 Уголовного Кодекса Украины. Отметим, что данная статья предусматривает ответственность за легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем , совершенное организованной группой или в особо крупном размере.

Напомним, ранее в сети появлялись фото, где можно было увидеть момент "встречи" стражей порядка с бывшим главой Офиса президента.

Напомним, подсанкционного бизнесмена Тимура Миндича, подозреваемого в коррупции в энергетической сфере, а также бывшего главу Офиса Президента Андрея Ермака вызвали в Высший антикоррупционный суд. Позже стало известно, что оба проигнорировали это требование суда и не явились в указанное время.

Как сообщалось, Ермака после увольнения из Офиса президента охраняют работники органа специального назначения. Речь идет об Управлении государственной охраны.

"Пленки Миндича"

Напомним, ранее издание "Украинская правда" обнародовала первую часть так называемых "пленок Миндича" - расшифровок разговоров, задокументированных НАБУ и САП в рамках антикоррупционной операции "Мидас".

Отдельный блок записей касается коттеджного кооператива "Династия" в Козине под Киевом. В разговорах обсуждается строительство четырех частных домов, в том числе их обустройство, инженерия и возможное "замораживание" работ из-за внимания правоохранителей.

Впоследствии нардеп Ярослав Железняк опубликовал еще одну часть пленок . Он утверждает, что в этих разговорах речь идет о возможных кадровых решениях в правительстве, в частности, кандидатурах на должности в Кабинете министров, а также потенциальном после Украины в США. Среди упомянутых фамилий – Денис Шмигаль , Герман Галущенко , Ольга Стефанишина и Светлана Гринчук.

Кроме того, Железняк опубликовал очередную часть записей "пленок Миндича", в которых обсуждают работу правоохранительных органов .

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
НАБУ Андрей Ермак САП Мидас Миндич Тимур Михайлович
Третья серия "пленок Миндича": новые детали побега Цукермана и Миндича
08 мая 2026, 14:07
Имущество на 4,8 млн грн: начальник налоговой Полтавщины под прицелом САП
08 мая 2026, 10:36
Заместителя председателя Ровенского облсовета отправили за решетку за взятку - САП
07 мая 2026, 22:35
Все новости »
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
НАБУ проводит обыски в доме Андрея Ермака в Киеве, — Железняк
11 мая 2026, 23:23
Кооператив "Династия": Ермак впервые прокомментировал подозрение от НАБУ и САП
11 мая 2026, 23:15
Оккупанты атаковали беспилотником многоэтажку в Харькове
11 мая 2026, 22:59
В Киеве люди в форме перекрыли Банковую - СМИ
11 мая 2026, 22:55
Российские дроны попали в промышленное предприятие Сумской области
11 мая 2026, 22:42
В Днепропетровской области ТЦК начал служебную проверку из-за гибели мужчины
11 мая 2026, 22:33
Экс-пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель рассказала, употребляет ли он наркотики
11 мая 2026, 22:30
Держали "в заложниках" пять часов: в Одесской области мужчина с инвалидностью подает в суд на ТЦК
11 мая 2026, 22:05
В Николаеве пациентка частной клиники не пережила пластику
11 мая 2026, 21:55
Россияне били по Херсонщине из артиллерии и дронов: ранены шесть человек, в том числе ребенок
11 мая 2026, 21:45
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Все публикации »
Остап Дроздов
Игорь Луценко
Юрий Чевордов
Все блоги »