Операция "Мидас": экс-глава ОП Андрей Ермак получил подозрение

У НАБУ и САП официально подтвердили подозрение Андрею Ермаку. Речь идет об операции "Мидас"

Специализированная антикоррупционная прокуратура

Правоохранители отмечают, что разоблачена организованная группа, причастная к легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом. Теперь подозрение получил бывший руководитель Офиса президента Украины. Андрея Ермака называют одним из участников этой группы.

НАБУ и САП добавили, что речь идет о части 3 статьи 209 Уголовного Кодекса Украины. Отметим, что данная статья предусматривает ответственность за легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем , совершенное организованной группой или в особо крупном размере.

Напомним, ранее в сети появлялись фото, где можно было увидеть момент "встречи" стражей порядка с бывшим главой Офиса президента.

Напомним, подсанкционного бизнесмена Тимура Миндича, подозреваемого в коррупции в энергетической сфере, а также бывшего главу Офиса Президента Андрея Ермака вызвали в Высший антикоррупционный суд. Позже стало известно, что оба проигнорировали это требование суда и не явились в указанное время.

Как сообщалось, Ермака после увольнения из Офиса президента охраняют работники органа специального назначения. Речь идет об Управлении государственной охраны.

"Пленки Миндича"

Напомним, ранее издание "Украинская правда" обнародовала первую часть так называемых "пленок Миндича" - расшифровок разговоров, задокументированных НАБУ и САП в рамках антикоррупционной операции "Мидас".

Отдельный блок записей касается коттеджного кооператива "Династия" в Козине под Киевом. В разговорах обсуждается строительство четырех частных домов, в том числе их обустройство, инженерия и возможное "замораживание" работ из-за внимания правоохранителей.

Впоследствии нардеп Ярослав Железняк опубликовал еще одну часть пленок . Он утверждает, что в этих разговорах речь идет о возможных кадровых решениях в правительстве, в частности, кандидатурах на должности в Кабинете министров, а также потенциальном после Украины в США. Среди упомянутых фамилий – Денис Шмигаль , Герман Галущенко , Ольга Стефанишина и Светлана Гринчук.

Кроме того, Железняк опубликовал очередную часть записей "пленок Миндича", в которых обсуждают работу правоохранительных органов .