9 лет заключения за "плюшки": ВАКС осудил нардепа Александра Юрченко

Фото: Александр Юрченко в зале суда

Высший антикоррупционный суд признал народного депутата Александра Юрченко виновным в коррупционном преступлении и назначил ему 9 лет лишения свободы

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, передает RegioNews.

Суд также запретил ему в течение трех лет занимать определенные должности и постановил конфисковать часть имущества.

По версии обвинения, Юрченко через своего помощника просил передать 10 тысяч долларов "плюшек" для себя и еще 200 тысяч долларов – для членов парламентского комитета.

Дело Юрченко ВАКС рассматривал с 2021 года. В 2024 году из-за смены судьи разбирательство пришлось начать сначала. Этим летом существовал риск повторного перезапуска дела, однако коллегия судей успела завершить разбирательство и вынести приговор, отметили в ЦПК.

Там подчеркнули, что Юрченко стал третьим действующим народным депутатом, которому ВАКС назначил реальный срок заключения.

Как известно, ранее нардеп Анатолий Гунько приговорен к 4 годам лишения свободы, а депутат Людмила Марченко – к 2 годам.

Приговор ВАКС может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Что известно о деле нардепа Юрченко

Александр Юрченко – народный депутат Верховной Рады 9-го созыва, избранный от партии "Слуга народа". Впоследствии он вышел из фракции на фоне коррупционного скандала, а в мае 2022 присоединился к депутатской группе "Восстановление Украины".

В сентябре 2020 года Юрченко и его помощнику Ивану Фищенко объявили подозрения в причастности к требованию неправомерной выгоды. По данным следствия, депутат якобы просил 13 тысяч долларов у детектива под прикрытием за внесение в Верховную Раду законопроекта об изменениях в сфере переработки твердых бытовых отходов. Также, по материалам дела, он потребовал еще 200 тысяч долларов для подкупа членов профильного комитета парламента.

Высший антикоррупционный суд тогда избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 3 млн грн. Впоследствии залог был внесен, и Юрченко вышел из-под стражи.